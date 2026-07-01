'राजनेताओं की हर आलोचना मानहानि नहीं है', राघव चड्डा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को राजनीतिक मजाक और व्यंग्य को सहन करना आना चाहिए. नेताओं को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वो अपने हर फैसले की आलोचना पर शिकायत करने लगें. उन्हें आलोचना को विनम्रता से स्वीकार करना होगा. कोर्ट ने कहा कि नेताओं के फैसलों की जनता और विपक्षी दलों द्वारा आलोचना होना स्वाभाविक है, और यह आलोचना कई बार व्यंग्य या हास्य के रूप में भी सामने आ सकती है. ऐसे में अगर किसी नेता की आलोचना अगर मजाकिया या व्यंग्यात्मक लहजे से की जाए, तो उसे हर बार मानहानि नहीं माना जा सकता. सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह उन्हें अच्छा न लगे.