'राजनेताओं की हर आलोचना मानहानि नहीं है', राघव चड्डा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को राजनीतिक मजाक और व्यंग्य को सहन करना आना चाहिए. नेताओं को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वो अपने हर फैसले की आलोचना पर शिकायत करने लगें. उन्हें आलोचना को विनम्रता से स्वीकार करना होगा. कोर्ट ने कहा कि नेताओं के फैसलों की जनता और विपक्षी दलों द्वारा आलोचना होना स्वाभाविक है, और यह आलोचना कई बार व्यंग्य या हास्य के रूप में भी सामने आ सकती है. ऐसे में अगर किसी नेता की आलोचना अगर मजाकिया या व्यंग्यात्मक लहजे से की जाए, तो उसे हर बार मानहानि नहीं माना जा सकता. सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह उन्हें अच्छा न लगे.
राघव चड्डा ने क्या मांग की थी
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बीजेपी नेता राघव चड्डा की याचिका पर दिए फैसले में की है. आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद राघव चड्डा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. चड्डा ने आरोप लगाया है कि उनके बीजेपी जॉइन करने के बाद उनके खिलाफ दुर्भावना से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है. उनके खिलाफ AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो और गुमराह करने वाला अपमानजनक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है. इन पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि वह पैसों के लिए बिक गए.
राघव चड्ढा के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटेगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया. लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनकी याचिका में जिन तमाम कंटेट का हवाला दिया गया है , उनमे से ज्यादातर उनके राजनीतिक फैसलों पर लेकर व्यंग्यात्मक आलोचना है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए. उन सबको हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता.
AI के दुरुपयोग पर चिंता
कोर्ट ने यह भी कहा कि एआई से बनाए गए डीपफेक वीडियो, नकली तस्वीरें या अश्लील सामग्री, यदि किसी की प्रतिष्ठा और गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो मंजूर नहीं किया जा सकता हैं. जब तक AI के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनता, कोर्ट को हर मामले में यह देखना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा के बीच सही संतुलन बना रहे. कोर्ट ने ऐसे पांच पोस्ट हटाने का आदेश दिया जिनमें राघव चड्ढा को लेकर अश्लील, अभद्र और गाली-गलौज वाला कंटेट था. कोर्ट ने पाया कि यह कंटेंट वाजिब राजनीतिक आलोचना की सीमा से बाहर है. अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.