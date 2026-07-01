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'राजनेताओं की हर आलोचना मानहानि नहीं है', राघव चड्डा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बीजेपी नेता राघव चड्डा की याचिका पर दिए फैसले में की है. आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद राघव चड्डा ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 01, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:16 PM IST
'राजनेताओं की हर आलोचना मानहानि नहीं है', राघव चड्डा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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