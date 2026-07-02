/DNA: थार ड्राइवर ने बुझाया घर का चिराग, न्याय के लिए भटक रहे माता-पिता; हिट एंड रन वालों पर कानून इतना नरम क्यों?

सार्थक को सड़क पर मरता छोड़कर आगे बढ़ जाने वाला अपूर्व जमानत पर बाहर कैसे है. हिट एंड रन के मामले में BNS की धारा 106 बटा 1 लगाई जाती है. अगर आरोप सिद्ध होता है तो अपराधी को पांच साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसी धारा में ये प्रावधान है कि आरोपी को जमानत मिल सकती है. इसी का फायदा उठाकर अपूर्व इस वक्त आजाद घूम रहा है. यही तो है सिस्टम का लूपहोल. इस हिट एंड रन जैसी घटना को BNS में ही एक अलग धारा का प्रावधान था.106 बटा दो इसमें आरोपी को जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन देश भर के ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा किए गए भारी विरोध के बाद इसे HOLD कर दिया गया. ट्रक ड्राइवरों की दलील थी की अगर वो घायल की मदद करने के लिए रुकेंगे तो पब्लिक उनकी लिंचिंग कर सकती है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि अपूर्व जैसे लोग भी इसी का फायदा उठाकर हिट एंड रन के केस में जमानत पा जाते हैं और सार्थक के पिता बेबस रह जाते हैं. कब तक सार्थक जैसे युवकों को मरता छोड़कर आगे बढ़ जाने वाले लोग कानून का सहारा लेकर जमानत लेते रहेंगे.कब तक सिस्टम इसे एक आम हिट एंड रन का मामला मानकर आंखें मूंदता रहेगा.