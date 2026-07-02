/DNA: थार ड्राइवर ने बुझाया घर का चिराग, न्याय के लिए भटक रहे माता-पिता; हिट एंड रन वालों पर कानून इतना नरम क्यों?

Delhi Hit And Run Case: दिल्ली में एक थार वाले ने एक माता-पिता के इकलौते बेटे को कुचलकर मार दिया. दुख की बात ये है कि आरोपी, एक घर का चिराग बुझाकर भी आजाद घूम रहा है और माता-पिता मरे हुए बेटे को न्याय दिलाने के लिए सरकार-पुलिस-सिस्टम सबको जगा रहे हैं. वो दर्द से कराह रहे हैं. उन्हें मीडिया से उम्मीद है. मृतक बेटे के पिता पीएम से, दिल्ली की सीएम से, पुलिस कमिश्नर से सबसे पूछ रहे हैं, कोई कुछ करेगा.
आखिर दिल्ली में थार वाला इनके बेटे को मारकर भी आजाद कैसे घूम रहा है. हजारों बेटे सड़क पर ऐसे ही कब तक कुचले जाएंगे? दिल्ली पुलिस की नजर में ये सिर्फ हिट एंड रन का एक सामान्य केस है, जिसमें, 50 घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही उसे जमानत भी मिल गई.
गुरुग्राम के रहने वाले सार्थक 25 जून को सुबह साढ़े 6 बजे काम पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही वो वसंत कुंज इलाके में पहुंचे. एक पार्टी से लौट रहे युवक ने अपनी थार से सार्थक को टक्कर मार दी. होना तो ये चाहिए था कि थार सवार वहीं रुकता. सार्थक को अस्पताल ले जाता, लेकिन असल में हुआ क्या वो वहां से फरार हो गया और सड़क पर पड़े पड़े सार्थक की मौत हो गई. एक चश्मदीद ने कार का नंबर प्लेट नोट किया और कार की जानकारी पुलिस को दे दी. यहां भी होना ये चाहिए था कि पुलिस कार सवार को ट्रेस कर के चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लेती, लेकिन आरोप है कि गिरफ्तारी में 50 घंटे का वक्त लग गया.सार्थक का परिवार अब यही सवाल पूछ रहा है कि इतना वक्त लगा क्यों.
सार्थक को सड़क पर मरता छोड़कर आगे बढ़ जाने वाला अपूर्व जमानत पर बाहर कैसे है. हिट एंड रन के मामले में BNS की धारा 106 बटा 1 लगाई जाती है. अगर आरोप सिद्ध होता है तो अपराधी को पांच साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसी धारा में ये प्रावधान है कि आरोपी को जमानत मिल सकती है. इसी का फायदा उठाकर अपूर्व इस वक्त आजाद घूम रहा है. यही तो है सिस्टम का लूपहोल. इस हिट एंड रन जैसी घटना को BNS में ही एक अलग धारा का प्रावधान था.106 बटा दो इसमें आरोपी को जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन देश भर के ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा किए गए भारी विरोध के बाद इसे HOLD कर दिया गया. ट्रक ड्राइवरों की दलील थी की अगर वो घायल की मदद करने के लिए रुकेंगे तो पब्लिक उनकी लिंचिंग कर सकती है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि अपूर्व जैसे लोग भी इसी का फायदा उठाकर हिट एंड रन के केस में जमानत पा जाते हैं और सार्थक के पिता बेबस रह जाते हैं. कब तक सार्थक जैसे युवकों को मरता छोड़कर आगे बढ़ जाने वाले लोग कानून का सहारा लेकर जमानत लेते रहेंगे.कब तक सिस्टम इसे एक आम हिट एंड रन का मामला मानकर आंखें मूंदता रहेगा.
देश में हर घंटे हिट एंड रन में 6 लोगों की मौत होती है यानी हर दिन 140 लोगों की मौत.ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा. कब तक इसी तरह हिट एंड रन में किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई और किसी की बहन मरते रहेंगे. क्या लोगों को सड़क पर मरता छोड़कर आगे बढ़ जाने वाले लोगों के लिए नियमों को और सख्त नहीं किया जाना चाहिए या फिर सार्थक के पिता की ये आवाज भी अनसुनी कर दी जाएगी.