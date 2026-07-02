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DNA: थार ड्राइवर ने बुझाया घर का चिराग, न्याय के लिए भटक रहे माता-पिता; हिट एंड रन वालों पर कानून इतना नरम क्यों?

Parents Seeking Justice On Hit And Run Case: दिल्ली सुबह-सुबह काम पर जाने वाले एक 34 साल के शख्स को थार वाले ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया. मृतक के माता-पिता सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है. वहीं, घर का चिराग बुझाने वाला आरोपी खुला घूम रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:22 PM IST
DNA: थार ड्राइवर ने बुझाया घर का चिराग, न्याय के लिए भटक रहे माता-पिता; हिट एंड रन वालों पर कानून इतना नरम क्यों?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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