/DNA: बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए घर बेचने को तैयार पिता, कब मिलेगा सार्थक मट्टू को न्याय?

Delhi Hit And Run Case: गुरुग्राम का 34 साल का बेटा सार्थक मट्टू अब इस दुनिया में नहीं है. एक सड़क हादसे ने उसके परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन अब उसके माता-पिता सिर्फ अपने बेटे का शोक नहीं मना रहे बल्कि इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रहे हैं. उनका आरोप है कि जांच में देरी हुई.
कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं और सच अभी सामने आना बाकी है. इसलिए Zee News इस परिवार की आवाज को देश की आवाज बना रहा है. हमारी मुहिम सार्थक के साथ-साथ हर उस परिवार के लिए है, जो अपने बच्चे को खोने के बाद भी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है.
किसी भी मां-बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उन्हें अपने जवान बेटे, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके लिए इंसाफ मांगना पड़े. सार्थक के पिता सुरेंद्र मट्टू ने Zee News से बातचीत में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपना घर तक बेच देंगे, लेकिन बेटे के लिए न्याय की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे. सार्थक का परिवार कह रहा है कि एक्सिडेंट वाली उस मनहूस रात उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया. उस रात, सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि सिस्टम भी फेल हुआ था. परिवार का आरोप है कि पीसीआर देर से पहुंची, अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई और यही देरी उनके बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ गई.
पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है. जांच जारी है. हरियाणा सरकार का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से हो रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन परिवार का भरोसा तो तभी लौटेगा, जब जांच सिर्फ कागजों में नहीं, नतीजों में दिखाई देगी. इस मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है. सड़क हादसे के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना या घायल को अस्पताल पहुंचाना? देश में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों में इसलिए भी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता. इसलिए कानून जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी इंसानियत भी है.