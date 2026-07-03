/DNA: बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए घर बेचने को तैयार पिता, कब मिलेगा सार्थक मट्टू को न्याय?

पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है. जांच जारी है. हरियाणा सरकार का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से हो रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन परिवार का भरोसा तो तभी लौटेगा, जब जांच सिर्फ कागजों में नहीं, नतीजों में दिखाई देगी. इस मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है. सड़क हादसे के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना या घायल को अस्पताल पहुंचाना? देश में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों में इसलिए भी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता. इसलिए कानून जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी इंसानियत भी है.