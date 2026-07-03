Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए घर बेचने को तैयार पिता, कब मिलेगा सार्थक मट्टू को न्याय?

DNA: बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए घर बेचने को तैयार पिता, कब मिलेगा सार्थक मट्टू को न्याय?

Sarthak Mattoo Death Case: गुरुग्राम के सार्थक मट्टू की मौत ने उसके परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी है. उनके माता-पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. इसके लिए वे अपना घर तक बेचने को तैयार है. आखिर सार्थक को कब न्याय मिलेगा?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:35 PM IST
DNA: बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए घर बेचने को तैयार पिता, कब मिलेगा सार्थक मट्टू को न्याय?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा
Oriental Cup20 min ago
2
Delhi news29 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi35 min ago
4
TMC Crisis39 min ago
5
Pakistan-India News in Hindi1 hr ago