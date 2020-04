देशभर के डॉक्टरों से गृह मंत्री अमित शाह ने किया संवाद, दिया सुरक्षा का भरोसा

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच लगातार हो रहे हमलों और सुरक्षा न मिलने से नाराज डॉक्टरों ने आज देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस बीच खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से संवाद किया और उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराना का आश्वासन दिया.

उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है. शाह ने कहा कि सरकार आपके साथ है और आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे.

#WATCH Delhi: Union HM Amit Shah & Union Health Minister Dr Harsh Vardhan interacted with Indian Medical Association doctors through video conferencing today. HM assured them security & appealed to them to not to do even symbolic protest as proposed by them, govt is with them. pic.twitter.com/kuiB8vsxWC

— ANI (@ANI) April 22, 2020