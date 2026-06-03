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Hindi NewsदेशDNA: 6 कमरों की मंजूरी, लेकिन 25 कमरे तैयार... आखिर किसकी शह में चल रहा था मालवीय नगर का होटल? आग की घटना से नाकामी का पर्दाफाश

DNA: 6 कमरों की मंजूरी, लेकिन 25 कमरे तैयार... आखिर किसकी शह में चल रहा था मालवीय नगर का होटल? आग की घटना से नाकामी का पर्दाफाश

Delhi Hotel Fire Case: दिल्ली के एक होटल में आज भीषण आग लगी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. इस होटल में कई विदेशी नागरिक भी रुके  थे. आग की इस घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण लापरवाही है, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 03, 2026, 11:20 PM IST
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DNA: 6 कमरों की मंजूरी, लेकिन 25 कमरे तैयार... आखिर किसकी शह में चल रहा था मालवीय नगर का होटल? आग की घटना से नाकामी का पर्दाफाश

Delhi Hotel Fire: दिल्ली में मालवीय नगर के हौजरानी में आज सुबह करीब 8 बजकर 50 मिनट पर एक बिल्डिंग में आग लग गई. ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है. सबसे पहले आग यहीं लगी थी. ऊपर की पांच मंजिलों पर 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' होटल है. रेस्त्रां से शुरू हुई आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई. इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई. मरनेवालों में 6 विदेशी नागरिक और 9 भारतीय नागरिक है.  7 लोग ICU में हैं. 6 शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है. होटल के अंदर से काले धुएं का गुबार उठ रहा था. अंदर कई लोग फंसे हुए थे. आग की चपेट से बचने के लिए कई लोग खिड़कियों के पास खड़े थे. इन लोगों की जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने लगी में गद्दे बिछाए थे. होटल के दूसरे माले पर एक और व्यक्ति खिड़की के पास फंसा था. इस व्यक्ति ने चादर के सहारे नीचे कूदने की कोशिश की. अधजली अवस्था में ये व्यक्ति नीचे गद्दों पर गिरा.

आग बनी काल 

होटल के पहले फ्लोर पर फंसा एक और व्यक्ति आग से बचने के लिए किनारे पर आया. लोगों ने इसे बचाने के लिए नीचे गद्दे बिछाए और किसी तरह इसकी जान बची. स्थानीय निवासियों की मदद से होटल में मौजूद कुछ लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई अंदर ही फंसे रह गए. एक विदेशी नागरिक आग की लपटों से बचते हुए छत पर पहुंच गया. हाथ में एक बैग लेकर खड़ा ये विदेशी नागरिक रेस्क्यू टीम का इंतजार करता रहा. जिस होटल में आग लगी वो उस जगह पर बना था जहां एक जाना-माना प्राइवेट अस्पताल है. यहां से AIIMS जैसे अस्पताल चंद किलोमीटर दूर है. इसलिए इलाज के लिए दिल्ली आए भारतीय और विदेशी नागरिक यहां रहते हैं, लेकिन इलाज करवाने आए इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये खुद आग की चपेट आकर जान गंवा बैठेंगे. या आग में झुलसकर खुद अस्पताल पहुंच जाएंगे. मालवीय नगर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया. 

नियम-कानूनों को किया तार-तार 

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है. उन्होंने घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं देने का भरोसा दिया है. लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे पर शोक जताया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है. मालवीय नगर में जो हुआ उसे प्रशासन की तकनीकी शब्दावली में हादसा ही कहा जाएगा. जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत सिर्फ 6 रूम में होटल चलाने की इजाजत थी. सिर्फ 6 रूम में. जानते हैं इस बिल्डिंग में कितने रूम बने थे. 25 कमरे बने थे. ग्राउंड फ्लोर के अलावा सिर्फ दो फ्लोर बनाने की इजाजत थी. हर फ्लोर पर तीन कमरे. लेकिन जानते हैं बिल्डिंग में 5 फ्लोर बने थे और हर फ्लोर पर 5 कमरे थे. देश की राजधानी में, प्रशासन के मौजूदगी में एक बिल्डिंग अवैध तरीके से बन जाती है. अवैध तरीके से  5 फ्लोर खडे हो जाते हैं. पिछले 12 साल से ये अवैध होटल चल रहा था. लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा. किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसी लापरवाही का नतीजा है कि होटल में 25 कमरे बना दिए गए और इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा. 

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 नियमों को ताक पर रखा

इसी होटल के मालिक के ऐसे दो और होटल इसी इलाके में मिले हैं. इन दोनों होटलों में भी नियमों को ताक पर रखकर ऑपरेट किया जा रहा था. यहां भी तय सीमा से ज्यादा कमरे बनाए गए थे.  दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाई करने की जिम्मेदारी MCD की होती है. मालवीय नगर में तीन फ्लोर की मंजूरी पर 5 फ्लोर बना लिए गए. लेकिन MCD बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने आंख बंद कर ली. इस आपराधी लापरवाही में शामिल हैं दिल्ली पुलिस के वो स्थानीय अधिकारी जिनके अधिकार में मालवीय नगर का इलाका आता है. कानून व्यवस्था और अवैध निर्माण को रोकना इनकी जिम्मेदारी थी. लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की. दिल्ली का पर्यटन विभाग भी जानलेवा हादसे का दोषी है. क्योंकि इसे ही देखना था कि होटल दी गई मंजूरी के मुताबिक बना है और चल रहा है या नहीं. अगर इस विभाग के अधिकारियों ने सही जांच की होती तो पता चल जाता की मंजूरी से ज्यादा कमरे बनाए गए थे. हो सकता हो जांच हुई हो, लेकिन जांच करनेवाले ने अवैध निर्माण पर लापरवाही पर आंख बंद कर ली हो. 

लापरवाही का नतीजा 

इसमें जानलेवा हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी. क्योंकि बिल्डिंग में वाटर कनेक्शन जल बोर्ड ने दिया है. अगर जल बोर्ड ने ही बता दिया होता कि मंजूरी से ज्यादा क्षमता का वाटर कनेक्शन लिया गया है. तभी इस अवैध निर्माण और जानलेवा बिल्डिंग पर एक्शन हो सकता था. बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन देनेवाले कंपनी BSES भी इस जानलेवा हादसे के लिए जिम्मेदार है. क्योंकि पर्यटन विभाग की मंजूरी के मुताबिक बिल्डिंग में तय सीमा का ही कनेक्शन देना था. फ्लोर बढ़े, कमरे बढ़े तो बिजली कनेक्शन का लोड भी बढ़ा. होटल चलाने की मंजूरी की शर्तों के मुताबिक बिल्डिंग के लिए फायर NOC लेना जरूरी था. दिल्ली फायर सर्विस ने इसे चेक करना जरूरी नहीं समझा. दिल्ली में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई. अवैध निर्माण हुआ. सभी नियमों को ताक पर रखकर दो साल से होटल चल रहा था. लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेने वाले सारे जिम्मेदार अधिकारी, सभी जिम्मेदार विभाग मौन थे. 21 लोगों के जिंदा जलने के बाद जब सवाल उठने लगे तो एक्शन वाला ड्रामा शुरू हो गया. 

हादसे की जांच 

सबसे पहले BSES की टीम मालवीय नगर पहुंची. इन्होंने पहले कभी अवैध होटल के बिजली कनेक्शन की जांच नहीं की. हादसे के बाद जांच शुरू हुई. चंद घंटों में 20 से ज्यादा अवैध होटल्स पर कार्रवाई हुई. SDM और उनकी टीम भी जमीन पर उतर आई. एक दो नहीं 17 अधिकारी मौके पर पहुंच गए. 3-3 अधिकारियों की टीम बनाई गई. गली-गली घूमकर अवैध होटल्स पर कार्रवाई शुरु हो गई. सवाल ये है कि प्रशासन का एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ. प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा. अगर पहले एक्शन हुआ होता तो आज 21 लोग जिंदा होते. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि सिस्टम के हर जिम्मेदार अधिकारी की आंख बंद थी. आप यकीन करेंगे. उसी गली में ना जाने ऐसे कितने लाक्षागृह मौजूद हैं.

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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