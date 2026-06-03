DNA: 2019 के बाद भी नहीं जागा सिस्टम... होटल में आग लगते ही कार्रवाई के लिए दौड़ा प्रशासन; हादसे के बाद ही क्यों आती है एक्शन की याद?

Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर होटल में लगी आग ने कई लोगों की जान ले ली. इस आग का सबसे बड़ा कारण नियम-कानूनों की अनदेखी है. हालांकि, सवाल ये है कि हमेशा इस तरह की घटनाएं होने के बाद ही इसपर एक्शन क्यों लिया जाता है?
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Delhi Hotel Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली है. इसका सबसे बड़ा कारण नियमों की अनदेखी. दिल्ली में सिस्टम को सतर्क नजर रखनी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया की 5 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन गई. 6 रूम की जगह 25 रूम बन गए. सिस्टम के हर पुर्जे की आंखों पर पर्दा पड़ा रहा. जब 21 लोग जिंदा जल गए, जब 15 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए. तब प्रशासन जागा और अब एक्शन हो रहा है. किसी भी होटल के लिए फायर डिपार्टमेंट की NOC लेना जरूरी है. पर्यावरण विभाग की एक मंजूरी भी लेनी होती है. लेकिन होटल 'फ्लोरिश स्टे B&B' के पास FIRE NOC नहीं थी. ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में बिना FIRE NOC के होटल चल रहा था.
वर्ष 2019 में करोल बाग के 'होटल अर्पित पैलेस' में आग लगी थी. 17 लोगों की जान गई थी. आज हादसे के बाद जैसा एक्शन हो रहा है, तब भी ऐसे ही एक्शन हुआ था. फायर डिपार्टमेंट ने होटल्स की जांच की थी. सिर्फ करोलबाग में ही 57 होटल्स के लाइसेंस रद्द किए गए थे, लेकिन सवाल ये है कि हादसे के बाद ही एक्शन क्यों होता है. क्या दिल्ली फायर सर्विस ने 2019 में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन्होंने समय रहते होटल अर्पित पैलेस वाले लाक्षागृह की जांच नहीं की थी. हादसे के बाद जांचकर्ताओ ने MCD और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता की MCD और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई हो. इसलिए यह कहना सही होगा कि होटल ऑपरेशन पर कार्रवाई तो हुई लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनेवाली कोई कार्रवाई नहीं हुई.
साल 2019 में अगर ऐसी कार्रवाई हुई हो तो 2026 में मालवीय नगर जैसा हादसा नहीं होता. इसलिए ये लापरवाही नहीं है, ये नियमों की अनदेखी नहीं है. ये अपराध है. ये आम लोगों की जान को खतरे में डालने वाला पाप है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 1000 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्त्रां हैं. ये नंबर ज्यादा भी हो सकता हैं. लेकिन सरकारी आंकड़ों में संख्या 1000 ही है. 1000 में से से सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब के पास ही दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जारी फायर NOC है. यानी महज 9 प्रतिशत होटल और क्लब के पास ही FIRE NOC है. दिल्ली में जो होटल, क्लब, रेस्त्रां और बार 90 स्वॉयर मीटर से ज्यादा कवर एरिया में हैं उनके लिए फायर एनओसी जरूरी होती है. फायर NOC देते समय बिल्डिंग में एग्जिट प्वाइंट, स्मोक मैनेजमेंट, अग्निशामक यंत्र, अलार्म, स्प्रिंकलर, बिल्डिंग प्लान जैसी 20 चीजें चेक की जाती है. अगर दिल्ली फायर सर्विस ने 'फ्लोरिश स्टे B&B'की सही तरीके से जांच की होती तो 21 लोगों की जान बच जाती, लेकिन जांच हुई ही नहीं. इसलिए एक भीड़भाड़ वाले इलाके की संकरी गली में होटल खुल गया. आग लगने पर यहां से निकलने का रास्ता भी एक ही था. इसलिए लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाए.
महात्मा गांधी ने कहा है कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं. होटल के नाम पर ये लालच का कारोबार है. लालच का ये कारोबार सिर्फ दिल्ली के मालवीय नगर तक सीमित नहीं है. ये शहर-शहर फैला हुआ है. आरामदायक कमरा दिलाने के नाम पर कैसे लोगों को मौत के मुंह में झोंका जा रहा है. आज दिल्ली में हादसा हुआ है. कल यूपी, बिहार, या देश के किसी दूसरे राज्य के किसी शहर में हो सकता है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि देश में ऐसे कितने लाक्षागृह बने हुए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्यों बने हुए हैं. क्योंकि प्रशासन ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने आंख मूंद ली है. वो खुद फाइव स्टार, सेवेन स्टार होटल्स में रहते है. उन होटल्स में हर सुविधा-सुरक्षा के हर इंतजाम होते हैं, लेकिन आम आदमी जो ऐसे बजट होटल्स में रहता है क्या उसकी नियती में हादसे का शिकार होना ही लिखा है. क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं. आज हम सिर्फ इतना कहेंगे की नियमों का पालन होना चाहिए. क्योंकि ये पूरा सिस्टम उसी आम भारतीय नागरिक के लिए बना है जिसकी अनदेखी हो रही है.
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