/दिल्ली में ‘मौत की इमारतें’! 3 साल में 9 हादसे, 51 लोगों की मौत… आखिर कब जागेगा सिस्टम?

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बार फिर एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां देखते ही देखते 6 मंजिला एक इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. इस इमारत में 'हॉस्टल डेज' नाम से लड़कों का पीजी चल रहा था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के बिल्कुल करीब है. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जब इमारत गिरी, तो धमाका इतना जोरदार था मानो तेज भूकंप आ गया हो.
हैरानी की बात यह है कि इस जर्जर इमारत को करीब एक साल पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन लापरवाही की हद देखिए-महज दो-तीन महीने पहले ही यहां दोबारा छात्रों को बसाकर पीजी शुरू कर दिया गया. इलाके की गलियां बेहद संकरी और भीड़भाड़ वाली हैं, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाने के लिए आनन-फानन में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है.
अब तक मलबे से कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू टीमें लगातार जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटी हैं. यह कोई पहला मामला नहीं है. दिल्ली में जर्जर इमारतों का गिरना और बेकसूरों का जान गंवाना जैसे एक खौफनाक सिलसिला बन चुका है. आइए नजर डालते हैं राजधानी के उन पुराने हादसों पर, जहां सिस्टम की लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.
30 मई 2026 साकेत में ढही इमारत, 6 की मौत 8 घायल
30 मई 2026 की शाम को दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास (सैदुलाजाब, महरौली क्षेत्र) एक कॉमर्शियल मल्टीस्टोरी बिल्डिंग ढह गई थी. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हो गए थे. यह हादसा बिल्डिंग में अवैध निर्माण की वजह से हुआ था.
रोहिणी सेक्टर 16 में बिल्डिग गिरी- 6 की मौत 8 घायल
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में 8 जुलाई 2026 को करीब 4 बजे निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में भी 6 लोगों की मौत हुई थी और 8 लोग घायल हुए थे.
जैतपुर, घर की दीवार गिरी 7 लोगों की मौत 2 लोग घायल
9 अगस्त 2025 को दिल्ली के जैतपुर में भारी बारिश के बीच साउथ ईस्ट के जैतपुर इलाके में घर की दीवार ढह गई इस हादसे में कई लोग मलबे में दब गए. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे.
वेलकम में इमारत ढही 6 लोगों की मौत 8 घायल
12 जुलाई 2025 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में सुबह चार मंजिला इमारत ढहने से दो साल की बच्ची सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए थे.
पहाड़गंज, निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 लोगों की मौत 1 घायल
17 मई 2025 को दिल्ली के आराकसा रोड पर बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन दीवार अचानक ढही और इसके मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई थी. वहीं इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया था.
मुस्तफाबाद, चार मंजिला इमारत गिरी 3 बच्चों समेत, 11 की मौत 12 लोग घायल
19 अप्रैल 2025 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक चार मंजिला इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई. ये हादसा सुबह करीब 3 बजे गली नंबर 1 में हुआ, जब पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गई. हादसे में 12 लोग घायल भी हुए थे.
बुराड़ी, चार मंजिला इमारत ढही 5 महिलाओं की मौत 15 लोग घायल
27 जनवरी 2025 को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया था. इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई थी और15 लोग घायल हो गए थे.
करोलबाग में इमारत ढहने से 4 की मौत, 14 घायल
18 सितंबर 2024 को दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढहने 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 लोग घायल हुए थे.
ओखला में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 2 मजदूरों की मौत 6 घायल
25 अगस्त 2023 को दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 स्थित संजय कॉलोनी में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए.