/न मैप चला, न कोई रास्ता दिखाने वाला, भगदड़ जैसा माहौल... CJP प्रोटेस्ट में कैसे मची अफरातफरी?

Jantar Mantar Protest: सोमवार का दिन सेंट्रल दिल्ली के लिए भारी मुसीबत लेकर आया. हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर संसद मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे. लेकिन सही गाइडेंस की कमी, इंटरनेट बैन और अचानक मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से देखते ही देखते पूरा प्रदर्शन भारी अव्यवस्था और भगदड़ में बदल गया. दफ्तर जाने वाले लोगों से लेकर छात्र तक, सब इस भारी जाम और कन्फ्यूजन की स्थिति में फंसकर रह गए.
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के निर्देश पर सोमवार की सुबह-सुबह दिल्ली मेट्रो के 5 प्रमुख स्टेशनों को बंद कर दिया गया. इसमें जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ जैसे अहम स्टेशन शामिल थे. जनपथ और राजीव चौक पर इंटरचेंज की सुविधा भी रोक दी गई थी. अचानक स्टेशन बंद होने से दफ्तर जाने वाले लोग और प्रदर्शनकारी अंदर ही फंस गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग राजीव चौक के बंद दरवाजों को लांघकर बाहर भागते हुए नजर आए. दोपहर के आसपास जाकर स्टेशनों के गेट दोबारा खोले जा सके.
इंटरनेट हुआ ठप, दिशा खो बैठे लोग
प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं. हालांकि, आयोजकों ने पहले ही ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने की सलाह दी थी, लेकिन भारी भीड़ के बीच कोई नक्शा काम नहीं आया. मौके पर न तो कोई दिशा बताने वाला था और न ही किसी को यह पता था कि मार्च कब और कहां से शुरू होगा. अचानक इंटरनेट जाने से दूर-दराज से आए प्रदर्शनकारी और राहगीर अपनों से संपर्क नहीं कर पाए और स्थिति और बिगड़ गई.
लाठीचार्ज और भगदड़ जैसी स्थिति
भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त वॉलंटियर्स या सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे. जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज शुरू किया, लोग बदहवास होकर इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान कई छात्र गिर पड़े और उन्हें चोटें भी आईं. प्रदर्शनकारियों को यह भी नहीं पता था कि इस मार्च की अगुवाई कौन कर रहा है और किस रास्ते से संसद तक पहुंचना है. सही तालमेल न होने की वजह से पूरी भीड़ अलग-अलग हिस्सों में बंट गई.
ट्रैफिक ठप, जगह-जगह बिखरी भीड़
हजारों की भीड़ मुख्य सड़कों पर आ गई, जिससे गाड़ियों के पहिए थम गए. सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां और पैदल चलते बेबस लोग ही नजर आ रहे थे. पूरी भीड़ में से सिर्फ कुछ ही लोग रफी मार्ग तक पहुंच सके, जहां उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना देने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया और रास्ता साफ कराया. कुछ प्रदर्शनकारी प्रेस क्लब की तरफ भागे, तो कुछ कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और इंडिया गेट के लॉन में जाकर छिप गए. पूरी योजना के अभाव में यह बड़ा प्रदर्शन पूरी तरह से तितर-बितर हो गया.