/DNA: छात्र आंदोलन फैल रहा है, आगे क्या होगा? पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर दो बार दिया आश्वासन

पीएम मोदी ने पेपर लीक की समस्या और समाधान दोनों को लेकर बड़ा बयान दिया है, इसके बावजूद टकराव की स्थिति बनी हुई है. इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि ये टकराव दूर कैसे होगा. इस सवाल का हल सबको मिल-जुलकर निकालना होगा कि यह आंदोलन कैसे खत्म होगा. छात्रों के नाम पर नकाबपोशों की हिंसा कैसे रुकेगी.
कैसे प्रदर्शनकारी छात्र, पुलिसकर्मी और आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे. लेकिन समाधान के बजाय, दिमाग इस बात पर ज्यादा लगाया जा रहा है कि आंदोलन को और कैसे बढ़ाया जाए. कैसे आम लोगों की परेशानी और बढ़ाई जाए. आज आपको जानना चाहिए, कैसे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश तेज हो गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है.
राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता आज छात्रों के मुद्दे पर दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे. हालांकि कुछ देर वहां रहने के बाद वो लौट गए.
संसद में गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी काम नहीं हो पाया, संसद के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने-सामने नज़र आए
जंतर मंतर पर CJP का प्रदर्शन गुरुवार भी जारी रहा. आज PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंचीं और छात्रों को अपना समर्थन दिया.
जंतर मंतर के नज़दीक कनॉट प्लेस में NDMC की सलाह पर दुकानें और रेस्टोरेंट शाम साढ़े 6 बजे बंद कर दिए गए. इस तरह आज का दिन भी पूरी तरह एक्शन और रिएक्शन से भरा रहा.
पेपर लीक के मामले में हंगामे से पहले आपको आज प्रधानमंत्री की तरफ़ से की गई पहल के बारे में जानना चाहिए. पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का एलान किया. फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से क्या होगा, पेपर लीक के केस के लिए कहां-कहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर क्या कहा है.
प्रधानमंत्री ने आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखादेश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
प्रधानमंत्री की इस घोषणा में 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं. पहला है कठोर दंड यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोहों या दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दिलाना. दूसरा है त्वरित निस्तारण यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द कोर्ट का फैसला सुनिश्चित करना. यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द फैसला आएगा और दोषियों को कड़ी सज़ा मिलेगी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से कैसे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ये जानने से पहले आपको विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए. प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने साफ किया कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी कल की 3 मांगों को दोहराया. बीजेपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को छात्र-हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया तो विपक्ष और आंदोलनकारी कह रहे हैं, सरकार को उनकी शर्तें माननी होगी.
विपक्ष जहां अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पीएम की घोषणा के बाद सरकार एक्टिव हो गई है.
#DNAमित्रों | आंदोलन पर आज क्या हुआ.. कल क्या होगा ? आंदोलन फैल रहा है.. मामला 'सियासी' हो रहा है!#DNA #DNAWithRahulSinha #Protest #Delhi #CJP #Politics@rahulsinhatv pic.twitter.com/ItiQRpbKnb
— Zee News (@ZeeNews) July 23, 2026
प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का एलान करते ही कानून मंत्रालय की तरफ से चार राज्यों में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जा रहा है
NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, कोलकाता और जबलपुर में FIR दर्ज हैं. यही वजह है कि इन शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी की जा रही है.
यहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए.. भारतीय न्याय व्यवस्था में करोड़ों मामले लंबित हैं. इससे आम लोगों को सालों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है. यही वजह है कि गंभीर मामलों में जल्द इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है.
11वें वित्त आयोग ने साल 2000 में लंबित मामलों को देखते हुए इनकी सिफारिश की
भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2001 में हैदराबाद से हुई थी.
दिसंबर 2025 तक देश में 879 नियमित फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत थे.
31 जनवरी 2026 तक 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट भी कार्यरत थे. कुल मिलाकर 1,600 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं.
इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होती है.
इसके साथ ही सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले और जघन्य अपराधों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है.
इसके अलावा कुछ बड़े मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है.
अब इसमें पेपर लीक भी जुड़ जाएगा. आपको जानना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी न्याय कैसे मिलेगा और अपराधियों को कड़ी सज़ा कैसे मिलेगी.
इसकी वजह ये है कि सामान्य कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई होती है.
सामान्य अदालतों में जहां किसी मामले का फ़ैसला आने में आम तौर पर 5-7 साल लगते हैं, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने से डेढ़ साल में निपटारा हो जाता है
नियमित ट्रायल कोर्ट में हर महीने औसतन 3 केस का निपटारा होता है. वहीं एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हर महीने औसतन 9 केस का निपटारा करता है, जबकि यानी सामान्य अदालतों की तुलना में केस के निपटारे की दर लगभग तीन गुना है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों के निपटारे की दर लगभग 96% है. यानी साल में 100 केस आते हैं तो उनमें से 96 का निपटारा होता है
हालांकि इसके बावजूद 2023 के अंत तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2 लाख 40 हज़ार से ज़्यादा केस पेंडिंग थे.
अब कड़ी सज़ा कैसे होगी ये भी जानना चाहिए. पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
ये कानून देश की लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है. इनमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS यानी बैंकिंग भर्ती शामिल हैं. साथ ही NTA द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर भी प्रभावी है.
इस कड़े कानून के तहत 10 साल तक कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है.
इस तरह केंद्र सरकार जल्द से जल्द न्याय और सख्त सजा की दिशा में आगे बढ़ी है. और NEET केस इसकी पहली परीक्षा है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद भी कांग्रेस का विरोध थमा नहीं है.