'असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे...', सोनम वांगचुक ने छात्रों से अपील के बाद तोड़ा अनशन

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपना अनशन तोड़ दिया. गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक बजकर आठ मिनट पर खुद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी. इस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ बैठक के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है. इससे पहले गुरुवार रात 9 बजकर 35 मिनट पर बीच वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी अपनी एक पोस्ट में बहुत बड़ी बात प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाई थी.
अपने अनशन के 26वें दिन सोनम वांगचुक ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए दावा किया था कि कुछ लोग शांतिपूर्ण आयोजन को हाईजैक करने करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 'शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता है...जंतर-मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, लेकिन यह जानकर मुझे दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.'
आपको बताते चलें कि इससे पहले देशभर के तमाम गणमान्य नागरिकों ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की इमोशनल अपील की थी.
Just now in the presence of Union Ministers JP Nadda & Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/lgRgNbiKVM
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
अनशन समाप्त करने से करीब तीन घंटे पहले सोनम वांगचुक ने आगे लिखा- 'सामने वाला पक्ष चाहे कुछ भी करे, हमारा जवाब सिर्फ फूलों जैसा ही होना चाहिए. कृपया हर हाल में इस परंपरा को बनाए रखें.' उन्होंने छात्रों के संघर्ष और उनके मुद्दों को महत्वपूर्ण बताते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की बात दोहराई.
DAY 26
PEACE & ONLY PEACE IS MY WAY…
While at Jantar Mantar the protests remain peaceful I’m pained to learn that elsewhere some antisocial elements are taking advantage of the peaceful protests to provoke violence.
No matter what the other side does our response must only be…
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
आपको बताते चलें कि गुरुवार को ही बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की. इससे पहले बुधवार को सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थीं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को लिखे एक पत्र में वांगचुक ने मेदांता अस्पताल में उनसे मिलने और अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए आभार जताया था.
वांगचुक ने पत्र में कहा कि हमारी बातचीत के दौरान, आपने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी. इसके साथ ही, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में सार्थक चर्चा शुरू करेगी, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है.
सोनम वांगचुक ने हालांकि नरम रुख दिखाने के बावजूद ये जता दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है. वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने पीएम मोदी के आवास के पास कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, 'वांगचुक की पब्लिक इमेज का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है और लोग सच्चे और दिखावटी कामों के बीच फर्क समझते हैं. यह प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन के लिए सच्चे समर्थन को नहीं दर्शाता है. एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में आंग्मो ने कहा कि विपक्षी नेताओं को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने के बजाय दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ शामिल होना चाहिए था.
केंद्र सरकार हर फैसला बड़ी सावधानी से ले रही है. माना जा रहा है सरकार अनशन और आंदोलन दोनों को एक साथ खत्म ही कराना चाहती है. सरकार अस्पताल में भी अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की सभी शर्तों को लेकर सरकार सकारात्मक थी. हालांकि वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद एक आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन संभवत: राजनीतिक दलों के कब्जे में आ गया है, जो पर्दे के पीछे से उसकी दिशा तय करना चाहते हैं. संभव है कि ये राजनीतिक दल अब वांगचुक की भी बात न मानें. इसकी झलक भी दिख रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टेकओवर करते हुए वांगचुक का नाम लेना बंद करके छात्र हितों पर पीछे न हटने की बात कही है.