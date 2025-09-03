हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, दिल्ली-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Advertisement
trendingNow12907371
Hindi Newsदेश

हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, दिल्ली-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी

Indigo Flight: दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक फ्लाइट में नशे में धुत एक वकील ने हर-हर महादेव का नारा लगवाया. जिसकी वजह से फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो उसने बहस भी किया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 03, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, दिल्ली-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी

Delhi Kolkata Flight: नशे की धुत में लोग अक्सर ऐसा कुछ न कुछ करते हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसा ही एक युवक ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक फ्लाइट में किया, पेशे से वकील युवक ने नशे की धुत में फ्लाइट में हर-हर महादेव के नारे लगाए, साथ ही फ्लाइट में सवार अन्य यात्रियों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, इसकी वजह से फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जब ऐसा करने पर उसे एयरलाइन क्रू ने मना किया तो उससे उसकी बहस हो गई. जानें पूरा मामला.

क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 6571 में एक वकील सवार था.  वह 31D सीट पर बैठा था और अपने साथ  सॉफ्ट ड्रिंक की बोलत में शराब भी लेकर आया था. जब स्मैल होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो वह लोगों से गलत व्यवहार किया. साथ ही उसने अपने बगल बैठे पैसेंजर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की. उसकी इस हरकत की वजह से फ्लाइट जैसे ही कोलकाता पहुंची तो उसे वहां पर इंडिगो स्टाफ ने उसे एयरपोर्ट के अधिकारियों को सौंप दिया. 

इंडिगो एयरलाइन ने कही ये बात
मामले को लेकर इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमें 1 सितंबर 2025 को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 6571 में हुए अभद्र व्यवहार की घटना की जानकारी है, विमान में सवार एक यात्री शराब के नशे में केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार और साथी यात्रियों को परेशान करते पाया गया, जिसके बाद उस यात्री को अभद्र यात्री घोषित कर दिया गया और उसे बाद में सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया. उसके खिलाफ एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वकील ने भी दर्ज कराया मामला
वकील ने भी पायलट ग्रुप के सदस्यों के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही उसने कहा कि उसके पास जो बोलत थी वह बीयर की थी और उसने उड़ान भरने से पहले इस बोलत को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खरीदी थी, जिसकी रसीद भी उसके पास है, उसने इस रसीद को भी दिखाया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Indigo flight

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;