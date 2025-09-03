हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, दिल्ली-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी

Indigo Flight: दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक फ्लाइट में नशे में धुत एक वकील ने हर-हर महादेव का नारा लगवाया. जिसकी वजह से फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो उसने बहस भी किया.
Delhi Kolkata Flight: नशे की धुत में लोग अक्सर ऐसा कुछ न कुछ करते हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसा ही एक युवक ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एक फ्लाइट में किया, पेशे से वकील युवक ने नशे की धुत में फ्लाइट में हर-हर महादेव के नारे लगाए, साथ ही फ्लाइट में सवार अन्य यात्रियों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा, इसकी वजह से फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जब ऐसा करने पर उसे एयरलाइन क्रू ने मना किया तो उससे उसकी बहस हो गई. जानें पूरा मामला.
क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 6571 में एक वकील सवार था. वह 31D सीट पर बैठा था और अपने साथ सॉफ्ट ड्रिंक की बोलत में शराब भी लेकर आया था. जब स्मैल होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो वह लोगों से गलत व्यवहार किया. साथ ही उसने अपने बगल बैठे पैसेंजर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की. उसकी इस हरकत की वजह से फ्लाइट जैसे ही कोलकाता पहुंची तो उसे वहां पर इंडिगो स्टाफ ने उसे एयरपोर्ट के अधिकारियों को सौंप दिया.
इंडिगो एयरलाइन ने कही ये बात
मामले को लेकर इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमें 1 सितंबर 2025 को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E 6571 में हुए अभद्र व्यवहार की घटना की जानकारी है, विमान में सवार एक यात्री शराब के नशे में केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार और साथी यात्रियों को परेशान करते पाया गया, जिसके बाद उस यात्री को अभद्र यात्री घोषित कर दिया गया और उसे बाद में सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया. उसके खिलाफ एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है.
वकील ने भी दर्ज कराया मामला
वकील ने भी पायलट ग्रुप के सदस्यों के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही उसने कहा कि उसके पास जो बोलत थी वह बीयर की थी और उसने उड़ान भरने से पहले इस बोलत को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खरीदी थी, जिसकी रसीद भी उसके पास है, उसने इस रसीद को भी दिखाया.
