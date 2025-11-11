CNG ब्लास्ट तो नहीं लगता... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकी संगठन का हाथ

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोगों की जान चली गई है. पूरा देश हैरान है कि लाल किले के करीब ऐसा कैसे हो गया. पहले तो लगा कि शायद सीएनजी ब्लास्ट रहा होगा लेकिन जिस तीव्रता का धमाका उससे एक्सपर्ट आतंकी संगठन का हाथ होने की आशंका जता रहे हैं.
जिस दिन दिल्ली के करीब फरीदाबाद से एक कश्मीरी डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर आती है, शाम होते - होते लाल किले के करीब बड़ा धमाका हो जाता है. भीड़भाड़ वाले इलाके में उस समय काफी लोग जमा थे. 9 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा घायल हो गए. पूरा देश सन्न रह गया. जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके मालिक की तस्वीर, विस्फोट से पहले ड्राइवर का सीसीटीवी फुटेज, पुलवामा कनेक्शन सब पता चल रहा है. धमाके के 12 घंटे बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. हर राज्य में चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर ने कहा है कि यह आतंकी हमला हो सकता है. सीएनजी ब्लास्ट नहीं लगता.
रक्षा विशेषज्ञ सागर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'एक या एक से अधिक विस्फोट हो सकते हैं, जिसके लिए हर जगह सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं. हो सकता है कि कुछ अपराधी सफल हो गए हों, लेकिन अधिकांश को पकड़ लिया गया है. उन्होंने आगे बड़ा संकेत देते हुए कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत की लाल रेखाएं स्पष्ट रूप से खींची गई हैं. कोई भी आतंकवादी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं. किसी भी कार्रवाई का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा फिर उसे एक्शन में लाया जाएगा.
वीडियो से सीएनजी ब्लास्ट नहीं लगता
डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद और कायराना है. इसके पीछे पाकिस्तान और आतंकवादियों का हाथ हो सकता है. शुरुआत में सीएनजी ब्लास्ट की बात सामने आई थी, लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो सकता है. इस विस्फोट के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
विजय सागर ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी घटनास्थल के पास की सीसीटीवी फुटेज जांच रही है. लाल किले के पास का इलाका संवेदनशील होता है, उसके पास इस तरह की घटना होना सुरक्षा की चूक भी मानी जा सकती है. सीसीटीवी फुटेज के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. शुरुआती जांच में घटना की वजह पता लगाई जा रही है.
उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो अब इसकी तैयारी करनी है कि इस हादसे का कैसे और क्या जवाब देना होगा. अगर जांच में आतंकी संगठन का नाम आया तो उनके कैंप का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से आतंकी संगठनों को खत्म किया जा रहा है, ये काम आगे भी जारी रहेगा. (IANS के इनपुट के साथ)
