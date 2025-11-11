Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!

Delhi Blast: साल 2008 में हुए 26/11 के हमलों में भारतीयों जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि दिल्ली में 10/11 को एक और धमाका देश को नया दर्द दे गया. राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने सोमवार (10 नवंबर) को शाम 6 बजकर 55 मिनट पर एक जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कुछ गंभीर रूप से घायल हैं जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही भारत के सुरक्षा इतिहास में ये तारीख 10/11 भी एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई.

अब से 17 साल पहले देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने तबाही मचाई थी. मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे. पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा 10 आतंकियों ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में पहुंचे. इन आतंकियों ने मुंबई के भीड़-भाड़ वाली जगहों और प्रतिष्ठित होटलों को अपना निशाना बनाया था. जब तक ये आतंकी पकड़े नहीं गए या फिर मारे नहीं गए तब तक उनका हमला 4 दिनों तक जारी रहा. वो मुंबई में कत्ल-ए-आम मचाते रहे.

26/11 के बाद 10/11 बनी काली तारीख

भारत के सुरक्षा इतिहास में 10 नवंबर (10/11) का दिन भी एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज होगा. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में धमाके हुए. इन धमाकों में अब तक कुल 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है जबकि लगभग 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट को लेकर 9/11 से जोड़ने के पीछे कई वजहें हैं. इसमें सबसे पहली बात है कि ये धमाका भी ऐतिहासिक जगह लाल किले के करीब हुआ है. लाल किला दिल्ली का सबसे संवेदनशील और प्रमुख पर्यटन स्थल है. 9/11 भी दुनिया के सबसे प्रमुख आर्थिक केंद्र मुंबई में हुआ था.

दिल्ली धमाकों में 8 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

दिल्ली में हुए कार धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं. यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने रेड लाइट के पास हुआ था. धमाका होने वाली कार आई-20 पार्किंग में नहीं खड़ी थी बल्कि वो रेड लाइट के पास धीमी गति से चल रही थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि ये धमाके का नया पैटर्न है. इसके पहले कभी ऐसे धमाके की खबर नहीं आई थी. पहले अनुमान लगाया गया था कि ये सीएनजी सिलेंडर फटने से धमाका हुआ होगा लेकिन थोड़ी देर में धमाके की गंभीरता देखते हुए पता चला कि ये सीएनजी टैंक का ब्लास्ट नहीं था.

26/11 आतंक हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल

मुंबई आतंकी हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे जबकि 200 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई में सबकुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था. अचानक पूरे शहर में अफरा-तफरी अचानक पूरे शहर में अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया. पहले तो किसी को इस बात अंदाजा ही नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ है. रात 10 बजे के बाद खबर आई की बोरी बंदर में एक टैक्सी में धमाका हुआ है. इस धमाके में ड्राइवर सहित 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.

