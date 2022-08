Delhi: दिल्ली में अब 'दस्तखत' पर घमासान, LG ने केजरीवाल सरकार की 47 फाइलों पर लगाया ब्रेक

LG vs Delhi Govt: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं. सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना है.

Delhi LG Secretariat has returned 47 files, not signed by CM. These files, signed by the staff of the CMO, include those related to Education Department and Waqf Board amongst others.

