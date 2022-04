दिल्ली में शराब बेचने वाले दुकानदारों ने निकाला अनोखा विज्ञापन, लिखा- 'अब गुरुग्राम क्यों?'

Price War Between Delhi And Gurugram On Liquor: दिल्ली और गुरुग्राम के बीच शराब को लेकर प्राइस वॉर छिड़ गया है. दिल्ली में शराब पर मिल रही 25 फीसदी तक की छूट के बाद गुरुग्राम के शराब विक्रेता भी डिस्काउंट देने को मजबूर हो गए हैं.