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Hindi Newsदेशईंट लेकर हम खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये लोग सबसे पहले पहुंचे थे

ईंट लेकर हम खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये लोग सबसे पहले पहुंचे थे

दिल्ली का मालवीय नगर इलाका उदास है. यहां लगी आग में 21 लोगों की जान चली गई. आग तो बुझ चुकी है, लेकिन प्रशासन को लेकर गुस्सा चरम पर है. सब अवैध चल रहा था. अब एक्शन की बात हो रही है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने कैसे ईंटों और रस्सियों की मदद से लोगों को बचाया.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:20 AM IST
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मालवीय नगर की इसी बिल्डिंग में लगी थी आग.
मालवीय नगर की इसी बिल्डिंग में लगी थी आग.

3 जून की सुबह 8 बजे तक दुकानें खुलना शुरू ही हुई थीं. आग की लपटें देख खलबली मच गई. फायर ब्रिगेड तो बाद में आई, चीख-पुकार सुनकर पहले स्थानीय लोग दौड़ पड़े. दिल्ली के मालवीय नगर हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें कई विदेशी थे. पूरा इलाका गमगीन है. स्थानीय लोगों ने अग्निकांड के बारे में जो बताया है, आपकी रूह कांप जाएगी. बुधवार को जब 'फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट' में आग दिखी तो इलाके के व्यापारी, पड़ोसी और मजदूर सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे थे. कोई ईंटें ले आया, किसी के हाथ में रस्सियां थीं. किसी ने गद्दे निकाल दिए. चादरें फैला दी गईं. हर कोई सोच रहा था कि कैसे भी बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए. नीचे आग धधकती जा रही थी. 

इनमें से एक मंसूर भी थे. उन्होंने मीडिया को बताया, 'वह मंजर बहुत खौफनाक था. धुआं भर चुका था. खिड़कियों के उस पार कभी हमें कांच पर जोर-जोर से पीटते हाथ दिखाई देते. अगले पल ओझल हो जाते क्योंकि इतना ज्यादा धुआं भर चुका था. हमें एहसास हो गया कि वे अंदर फंस गए हैं. वहां कोई बालकनी नहीं थी. ऐसे में हमने ईंटें उठाईं और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दिया.' उन्होंने बताया कि जैसे ही कांच टूटा, हमने अंदर रस्सियां फेंकीं जिससे लोग उसके सहारे नीचे उतर सकें. 

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कपिल पास में ही रहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कई खिड़कियां तोड़ीं और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों की तरफ रस्सियां फेंकीं. स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ मिलकर कमरों से करीब 48 लोगों को बाहर निकाला. 

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सलाहुद्दीन-जैसे कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर भी गए थे. कुछ घंटे बाद, जली हुई बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर वह पैर में चोट और बांहों पर कालिख देख रहे थे. उन्होंने बताया कि कैसे दमकलकर्मियों के मेन गेट जबरदस्ती खोलने के बाद स्थानीय लोग अंदर दौड़ पड़े थे. 

हम सीढ़ियों से ऊपर भागे...

उन्होंने कहा, 'जब दमकलकर्मी बेसमेंट की तरफ गए, तो हममें से कुछ लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे. अंदर की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी. हमें जो भी मिला, हम उसे बाहर निकाल लाए. कई लोग बेहोश थे और कई दरवाजों को जबरदस्ती खोलना पड़ा.' 

स्थानीय लोग उस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं जिसमें एक स्थानीय दुकानदार ने अपनी दुकान से गद्दे निकालकर जमीन पर बिछा दिए थे, जिससे लोग कूदकर अपनी जान बचा सकें. इन गद्दों ने इमारत से कूदने वाले लोगों को जमीन पर गिरने से लगने वाली जानलेवा चोट से बचा लिया. 

एक ही परिवार के 8 लोग जिंदा जल गए

यह दास्तां आंखों में आंसू ला देगी. राधेश्याम अग्रवाल अस्पताल में भर्ती हैं. उनके घरवालों देखने आए थे. होटल की आग में राधेश्याम के बेटे विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, दो बच्चे, मां, मामा और मौसा-मौसी भी दम घुटने और गंभीर रूप से झुलसकर मर गए. गुरुग्राम का रहने वाला यह पूरा परिवार खत्म हो गया. 

अब जागा है प्रशासन

होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रशासन अब एक्शन ले रहा है लेकिन अग्निकांड से पहले कोई देखने नहीं आया कि जब 6 कमरों की अनुमति थी तो बिल्डिंग में 25 कमरे कैसे बना लिए गए थे? हां, मालिकों ने गैर-कानूनी तरीके से इमारत के ढांचे में बदलाव करके 25 कमरे बनाए हैं. आग ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में लगी थी, जिससे मेहमानों के बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया. वो रास्ता एक संकरी और अंदरूनी सीढ़ी थी.

खिड़कियां सील होने की वजह से मेहमानों के भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचा. वहां कोई भी स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म या स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था. ग्राउंड फ्लोर पर आग से बचाव के लिए कोई रुकावट (फायर आइसोलेशन बैरियर) न होने के बावजूद कई भारी कमर्शियल LPG सिलेंडर रखे हुए थे. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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