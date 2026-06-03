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Hindi Newsदेशगद्दे बिछाए तब ऊपर से कूदने लगे वो... दिल्ली अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जले, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

गद्दे बिछाए तब ऊपर से कूदने लगे वो... दिल्ली अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जले, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

मालवीय नगर में अग्निकांड की तस्वीरें बेहद डरावनी थीं. यहां काफी संकरा रास्ता है. लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उस बिल्डिंग को मिली एनओसी पर सवाल उठ रहे हैं. 20 लोगों की जान जा चुकी है. इसमें ज्यादा विदेशी हो सकते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 01:09 PM IST
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गद्दे बिछाए तब ऊपर से कूदने लगे वो... दिल्ली अग्निकांड में 20 लोग जिंदा जले, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आज हुए भीषण अग्निकांड में 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं. रेस्टोरेंट में आग कैसे लगी, यह अभी पता नहीं चल पाया है. कुछ लोग शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रहे हैं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने Zee न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि यह 6 मंजिला अवैध होटल चल रहा था. इसमें कोई फायर एग्जिट नहीं था. यहां सीढ़ियां भी नहीं हैं. सारा होटल केवल लिफ्ट से चल रहा था. उन्होंने दावा किया कि आग लगने के बाद आसपास के होटलों ने भी बोर्ड हटा लिए. 

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह घटना सुबह 8 बजे के करीब की है. उन्होंने खुलकर कहा कि यहां सारे अवैध होटल चल रहे हैं. अस्पताल बनने के बाद होटलों की संख्या बढ़ती गई. मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हो सकते हैं. आग लगने के बाद आसपास के दुकानदारों ने गद्दे बिछा दिए थे, जिससे लोग जान बचाकर ऊपर से कूदने लगे. बिल्डिंग से कई लोग इस तरह कूदे हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. 

होटल में मरीजों के तीमारदार थे!

एक दमकल कर्मी ने बताया है कि आग तो बहुत जल्दी बुझा ली गई लेकिन कैजुएलिटी होने और कई लोगों को ऊपर से नीचे बचाकर लाने में समय लगा. कुल 37 लोगों को बचाया गया है. इस इलाके में नीचे दुकानें हैं और ऊपर लोग रह रहे थे. यह बिल्डिंग बेसमेंट+5 फ्लोर की है. उन्होंने बताया कि मैक्स अस्पताल चूंकि सामने हैं इसलिए यहां वो लोग ज्यादा रह रहे थे जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. वे पेइंग गेस्ट के तौर पर शायद रह रहे होंगे. 

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ऐसे 7-8 होटल छह मंजिला बने हुए हैं. रेजिडेंशियल इलाके में सबने अवैध रूप से होटल बना रखे हैं. अब आग लगी है, तो सबने बोर्ड हटा लिए हैं. ज़ी न्यूज के कैमरे पर इस शख्स ने कहा कि अस्पताल में इलाज कराने आए लोग सस्ता होने के कारण यहां रहने के लिए आते हैं. यह धंधा हाल के वर्षों में तेजी से फला-फूला. 

बिल्डिंग के नीचे चल रहा था रेस्टोरेंट: SDM

हां, साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा है कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली, हमने अपनी टीम को एक्टिव कर दिया था. यहां मुझे पता चला है कि बिल्डिंग के नीचे कोई रेस्टोरेंट चल रहा था. अभी कारणों का पूरा पता नहीं चला है, लेकिन उस रेस्टोरेंट के कारण ही आग लगी है. एसडीएम ने कहा कि सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है. हम संबंधित विभागों को आदेश देंगे कि एक लाइसेंस की आड़ में ऐसा काम न हो. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछा दिए थे जिससे लोग कूदें तो चोट ज्यादा न लगे. 

भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा है कि यहां लोग इलाज कराने के लिए आते हैं. भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी कोशिश की जाएगी. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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