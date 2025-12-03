दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP के नेता बोले- जनता का फिर बढ़ा आम आदमी पार्टी पर भरोसा

MCD By Elections: दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीन सीटें जीती हैं. नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेताओं का कहनाा, '10 महीनों में AAP ने दोबारा रफ्तार पकड़ी है. उपचुनाव में तीन सीटों पर कब्जा बरकरार रहा, जबकि बीजेपी की सीटें 9 से घटकर 7 हो गईं'.
Trending Photos
दिल्ली, 3 दिसंबर 2025: दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव ने राजधानी की राजनीति में एक साफ संदेश दिया है, जनता बदलाव नहीं, बेहतर कामकाज की वापसी चाहती है. यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल द्वारा चुने गए समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं को जनता ने दोबारा सिर-आंखों पर बिठाया है. तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि राजधानी का जनसमर्थन तेज़ी से फिर से AAP की ओर जुट रहा है. आप नेताओं का दावा है कि महज 10 महीनों में जनता का भरोसा वापस लौटना ये दिखाता है कि दिल्ली की राजनीतिक चेतना अभी भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी पर ही टिकती है. इन चारों स्तंभों का नाम है- आम आदमी पार्टी.
बीजेपी की सीटें घटी
आप नेताओं ने कहा, 'सत्ता में बैठी बीजेपी की स्थिति जनता ने साफ कर दी है. दिल्ली की राजनैतिक जमीन पर उनकी पकड़ पहले की तरह नहीं रही. 9 से घटकर 7 सीटों पर आ जाना इस बात का संकेत है कि दिल्ली के लोग सियासी शोर नहीं, ठोस काम देखते हैं, और इस बार जनता ने स्पष्ट रूप से बताया कि काम किसने किए और किसने सिर्फ बयान दिए'.
आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का यह आकलन बिल्कुल सही दिखाई देता है कि दिल्ली बहुत जल्द फिर से सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ़ लौट रही है. उपचुनाव के नतीजे इसका पहला प्रमाण हैं. जनता ने AAP के ईमानदार कार्यकर्ताओं और जमीन से जुड़े नेतृत्व को चुना न कि सत्ता के अहंकार को'.
जनादेश विश्वास लौटने की कहानी: AAP
दिल्ली का यह जनादेश सिर्फ़ तीन सीटों की जीत नहीं है, यह एक तेजी से लौटते विश्वास की कहानी है. यह कहानी है उस राजनीतिक संस्कृति की, जिसमें सत्ता नहीं, जनता सर्वोपरि है. यह कहानी है उस सोच की, जो दिल्ली को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की राजधानी बनाना चाहती है. उपचुनाव में जनता ने बता दिया है कि दिल्ली का दिल अभी भी 'आम आदमी' के साथ धड़कता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.