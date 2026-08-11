/करोड़ों की मशीनें खरीदीं, इस्तेमाल करने वाले ही नहीं! दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का DNA

आंतरिक छानबीन के बाद 26 अस्पतालों ने बिना इस्तेमाल वाले मेडिकल उपकरणों को लेकर अपनी रिपोर्ट दायर की, जिन्हें दिल्ली सरकार ने हलफनामा के जरिए हाईकोर्ट के सामने पेश किया. इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 50 से 60 करोड़ रुपये की मशीनें यूं ही अस्पतालों में बेकार पड़ी हैं. मरीज इलाज के बिना लौट जाते हैं, लेकिन मशीनें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं. दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक नायक अस्पताल में 44 बाइपैप मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. हर मशीन की कीमत 1 लाख 45 हजार रुपये है. यानी करीब 64 लाख की मशीन बेकार में रखी हुई है. इसके अलावा 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जिनकी कीमत 49,700 रुपये प्रति यूनिट है. इस तरह 16 लाख 90 हजार की मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इस तरह लोक नायक अस्पताल में कुल मिलाकर करीब 81 लाख की 78 मशीनें फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही हैं.