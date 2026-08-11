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करोड़ों की मशीनें खरीदीं, इस्तेमाल करने वाले ही नहीं! दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का DNA

Delhi Medical Hospitals Condition: दिल्ली के बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ते लाइन लगी है, लेकिन यहां 50 से 60 करोड़ रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं. यहां मरीज बिना इलाज के चले जा रहे हैं. यहां की मशीने अस्पताल के किसी कोने में कचरे समान पड़े हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 11, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:08 PM IST
करोड़ों की मशीनें खरीदीं, इस्तेमाल करने वाले ही नहीं! दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का DNA

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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