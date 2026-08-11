/करोड़ों की मशीनें खरीदीं, इस्तेमाल करने वाले ही नहीं! दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का DNA

Delhi Medical Hospital: दिल्ली के जिन बड़े-बड़े सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड से लेकर सीटी स्कैन के लिए 6 महीने से साल-दो साल तक की वेटिंग होती है, वहां करोड़ों के मेडिकल उपकरण सालों से सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं. उनका कोई काम नहीं हो रहा. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के मेडिकल इक्विपमेंट वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं, जिन मशीनों का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए होना चाहिए, वो रखे-रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं. विदेशों से इन्हें मरीजों के इलाज के मकसद से मंगवाया गया था, लेकिन अस्पताल में पहुंच जाने के बाद भी ये बेकार पड़े हैं.
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेकार पड़े इन मेडिकल उपकरणों का खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुआ. एक केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वो अपने यहां मौजूद मेडिकल उपकरणों का ऑडिट करें. यानी पता लगाएं कि इन मशीनों का कितना इस्तेमाल हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं.
आंतरिक छानबीन के बाद 26 अस्पतालों ने बिना इस्तेमाल वाले मेडिकल उपकरणों को लेकर अपनी रिपोर्ट दायर की, जिन्हें दिल्ली सरकार ने हलफनामा के जरिए हाईकोर्ट के सामने पेश किया. इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 50 से 60 करोड़ रुपये की मशीनें यूं ही अस्पतालों में बेकार पड़ी हैं. मरीज इलाज के बिना लौट जाते हैं, लेकिन मशीनें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं. दिल्ली सरकार के तहत आने वाले लोक नायक अस्पताल में 44 बाइपैप मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. हर मशीन की कीमत 1 लाख 45 हजार रुपये है. यानी करीब 64 लाख की मशीन बेकार में रखी हुई है. इसके अलावा 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जिनकी कीमत 49,700 रुपये प्रति यूनिट है. इस तरह 16 लाख 90 हजार की मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इस तरह लोक नायक अस्पताल में कुल मिलाकर करीब 81 लाख की 78 मशीनें फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रही हैं.
राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में 2010 में खरीदी गई करीब 25 लाख रुपये की अल्ट्रासाउंड यूनिट पिछले 4 साल से इस्तेमाल नहीं हो रही है. अस्पताल ने उपकरण के इस्तेमाल में न होने का कारण रेडियोलॉजिस्ट का न होना बताया है. बीआर सुर होम्योपैथिक कॉलेज में 19 लाख रुपये की अल्ट्रासाउंड मशीन पूरी तरह काम करने की स्थिति में है. लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है. अस्पताल फिलहाल रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया में है. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में करीब 95 लाख रुपये का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बफर टैंक 2021 में लगाया गया था. इसे एक संस्था ने डोनेट किया था. इसे अस्पताल में ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए लगाया जाना था. लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि इसे गैस पाइपलाइन सिस्टम से जोड़ा ही नहीं गया.
इसी तरह दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में आई बैंक के लिए 2 मशीनें 22 लाख में खरीदी गईं, लेकिन इनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की अनुमति का रिन्यूअल नहीं हुआ. साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा महंगी मशीन तो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की है, जहां कैंसर का इलाज होता है. यहां मेडिकल साइक्लोट्रॉन मशीन 2017 में 15 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई. लेकिन इसका उपयोग मरीजों के इलाज में नहीं हो रहा है क्योंकि मशीन का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं. मशीन के इस्तेमाल न होने की सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि मैनपावर नहीं है. यानी रेडियोलॉजिस्ट या टेक्निशियन नहीं होने की वजह से मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है. सोचिए, करोड़ों की मशीन ख़रीदी गई लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई. और इस वजह से ये मशीनें धूल फांक रही हैं.