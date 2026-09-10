Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /दिल्ली में 72 घंटे का महामंथन: BRICS समिट के चलते 35 सड़कें बंद, सैकड़ों गाड़ियों का सुरक्षा काफिला... घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरी डिटेल

दिल्ली में 72 घंटे का महामंथन: BRICS समिट के चलते 35 सड़कें बंद, सैकड़ों गाड़ियों का सुरक्षा काफिला... घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरी डिटेल

BRICS Summit 2026: राजधानी दिल्ली में शुरू हो रहे 72 घंटे के मेगा इवेंट पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हैं. अगले तीन दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक आयोजन, प्रमुख एजेंडों और महत्वपूर्ण गतिविधियों की सटीक व ग्राउंड रिपोर्ट यहां पढ़ें.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 10, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:12 PM IST
दिल्ली में 72 घंटे का महामंथन: BRICS समिट के चलते 35 सड़कें बंद, सैकड़ों गाड़ियों का सुरक्षा काफिला... घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरी डिटेल
Image Credit: AI Generated Photo (दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में जमावड़ा, सुरक्षा के पुख्ता इंताजम)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मीना कुमारी-कमल अमरोही की प्रेम कहानी पर्दे पर, सैफ-तृप्ति की जोड़ी पर लगी मुहर?
2
3
4
5