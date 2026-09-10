/दिल्ली में 72 घंटे का महामंथन: BRICS समिट के चलते 35 सड़कें बंद, सैकड़ों गाड़ियों का सुरक्षा काफिला... घर से निकलने से पहले पढ़ लें पूरी डिटेल

दिल्ली में अगले तीन दिन एक बड़ा वैश्विक आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिक गई हैं. आगामी 72 घंटों तक चलने वाले इस 'मेगा शो' में कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों, दिग्गज नेताओं और वैश्विक विचारकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा. राजधानी में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम के ज़रिए भारत वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती साख, आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रदर्शन करेगा.
इन तीन दिनों के दौरान कई अहम साझेदारियों, द्विपक्षीय वार्ताओं और रणनीतिक फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है. सुरक्षा से लेकर मेहमाननवाज़ी तक, दिल्ली को इस बड़े आयोजन के लिए पूरी तरह से सजाया और छावनी में तब्दील कर दिया गया है. आने वाले 72 घंटे यह तय करने में बेहद निर्णायक साबित होंगे कि वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है. इस वैश्विक आयोजन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में दुनियाभर से आने वाले दिग्गज नेताओं की सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं आइए आपको बताते हैं.
वैसे तो सुरक्षा के नजरिए से किसी भी वैश्विक नेता के ठहरने के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं साझा की जा सकती है लेकिन हम इन ग्लोबल लीडर्स के पिछले दौरे के मुताबिक इस बात का अनुमान लगाकर ये कह सकते हैं कि कौन सा नेता कहां रुक सकता है.
रूस: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ITC मौर्य में ठहरने की उम्मीद है. वे दिल्ली की पिछली यात्राओं के दौरान भी इसी होटल में रुके थे.
चीन: राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ITC मौर्य के सामने स्थित ताज पैलेस में ठहरने की उम्मीद है.
UAE: UAE के प्रतिनिधिमंडल (जिसमें उनके राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं) के द लीला पैलेस में ठहरने की उम्मीद है.
मिस्र: मिस्र के प्रतिनिधिमंडल के लिए साकेत के एक होटल की व्यवस्था की बात सामने आई है, हालांकि ट्रैफिक अधिकारियों ने गाड़ियों के काफिले की आवाजाही कम करने के लिए उन्हें सेंट्रल दिल्ली में शिफ्ट करने का सुझाव दिया था.
दक्षिण अफ्रीका: द ललित नई दिल्ली ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका, UAE और बुरुंडी के प्रतिनिधिमंडलों के वहां ठहरने की उम्मीद है.
इंडोनेशिया, इथियोपिया और ईरान: खबर है कि इंडोनेशिया, इथियोपिया और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों के लिए 'ओबेरॉय' होटल तय किया गया है.
ब्राजील: खबर है कि ब्राजील का प्रतिनिधिमंडल 'द इंपीरियल' में ठहर सकता है, हालांकि होटल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
फिलीपींस: फिलीपींस के राजदूत के 'ताज महल' होटल में ठहरने की उम्मीद है.
सुरक्षा, प्रोटोकॉल और आखिरी समय में लिए गए राजनयिक फैसलों के कारण इन व्यवस्थाओं में बदलाव हो सकता है. दुनिया भर के देशों से BRICS में हिस्सा लेने के लिए आने वाले नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल होता है? यह सवाल भी हर किसी के दिमाग में कौंध रहा होगा तो चलिए हम इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं.
कोर डिप्लोमैटिक टीम: विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), शेरपा और संबंधित मंत्रालयों के सचिव.
सुरक्षा बल (Personal Security Detail): राष्ट्राध्यक्षों की अपनी कमांडो टीम (जैसे रूस की FSO, चीन की Central Security Bureau) जो मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करती है.
लॉजिस्टिक्स व टेक्निकल स्टाफ: विशेष संचार (Communications) संभालने वाले इंजीनियर, पर्सनल फिजिशियन (डॉक्टर), और शेफ.
कारकेड व एडवांस क्रू: कई बड़े देश (जैसे रूस और चीन) अपनी खुद की बख्तरबंद गाड़ियां (जैसे Aurus) और चालक दल अग्रिम उड़ानों (Cargo Planes) से पहले ही भेजते हैं.
ऑफिशियल्स और मीडिया: सरकारी मीडिया क्रू, अनुवादक (Translators), और बिजनेस डेलीगेट्स.
BRICS समिट 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेगा. ऐसे में दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है. आगामी 3 दिन के लिए 22 प्वॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है. विदेश के तमाम डेलिगेशन , डिप्लोमेट अकबर रोड, अब्दुल कलाम रोड से होते भारत मंडपम जाएंगे. PM मोदी के साथ साथ अन्य देशों के राजनेताओं के लिए भी सुरक्षा के इंतज़ाम को लेकर बेहद ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है. BRICS सबमिट में शामिल होने वाले विदेशों से आए देशों के बड़े नेता , डिप्लोमेट , डेलिगेशन इस रूट से भारत मंडपम तक जाएंगे.
अकबर रोड
अब्दुल कलाम रोड
तीस जनवरी
सुब्रमण्यम मार्ग
मोती लाल नेहरू
BRICS सबमिट के लिए बेहद खास. इन हाई टेक सीसीटीवी कैमरो से सुरक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है. इन रास्तों पर विशेष तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं.
ANPR कैमरा
K Fixed कैमरा
Mega Pixel PTZ कैमरा
Mega Pixel Fixed कैमरा
BRICS समिट से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की तैयारी है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की सुरक्षा के लिए NSG ने शुरू किया ऑपेरशन कवच.. NSG के साथ दिल्ली पुलिस और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मैदान में उतरेंगी. दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले BRICS सम्मेलन के दौरान करीब 100 गाड़ियों का सुरक्षा काफिला नजर आएगा. वहीं NSG कमांडो संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभालेंगे.
राजधानी दिल्ली में दुनिया के बड़े देशों के शीर्ष नेताओं के आने के मद्देनजर नेताओं की सुरक्षा के लिए जमीन से आसमान तक मल्टी-लेयर सिक्योरिटी का एक कवच बनाया गया है. दिल्ली में होने वाले सम्मेलन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है. 12 और 13 सितंबर को होने वाले सम्मेलन के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी.
BRICS SECURITY PLAN 'ऑपेरशन कवच'
100 से ज्यादा गाड़ियों का सुरक्षा काफिला
NSG कमांडो की होगी तैनाती
11 बड़े होटल बनाए गए हाई सिक्योरिटी जोन
दिल्ली पुलिस समेत केंद्रीय एजेंसियां रखेंगी नज़र
राष्ट्राध्यक्षों के लिए अलग सुरक्षा घेरा
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के लिहाज से NSG की सबसे अहम भूमिका होगी लिहाज़ा NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 'ऑपरेशन BRICS कवच' के तहत सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके लिए सम्मेलन से पहले NSG ने बाकायदा मॉक ड्रिल भी की थी. NSG की कई टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगी. सूत्रों के मुताबिक करीब 100 NSG कमांडो सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होंगे.
इनमें SWAT यूनिट भी शामिल रहेगी.
NSG कमांडो
SWAT कमांडो
होटल के बाहर सुरक्षा
बैरिकेडिंग
पुलिस पेट्रोलिंग
ब्रिक्स में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ प्रतिनिधि दिल्ली के अलग-अलग हाई-प्रोफाइल होटलों में ठहरेंगे. इन राष्ट्राध्यक्षों को दिल्ली के 11 बड़े होटलों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है. इन होटलों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियां आपस मे कॉर्डिनेट करेंगी. होटल के आसपास आने-जाने वालों की निगरानी से लेकर वाहनों की चेकिंग तक सुरक्षा के कई लेयर बनाए जा रहे हैं.
विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए सुरक्षा का अलग प्रोटोकॉल होगा. NSG, दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से जुड़ी टीमें और दूसरी एजेंसियां आपस में समन्वय करेंगी. राष्ट्राध्यक्षों की आवाजाही के दौरान रूट सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और एंटी-सबोटाज चेकिंग पर विशेष फोकस रहेगा. ब्रिक्स के दौरान विदेशी मेहमानों की आवाजाही भी अपने आप में बड़ा ऑपरेशन होगी. जिसमे करीब 100 गाड़ियों का काफिला सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होगा. हर मूवमेंट से पहले रूट की सुरक्षा जांच होगी और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. यानी BRICS समिट के दौरान दिल्ली में सिर्फ कार्यक्रम स्थल ही नहीं, बल्कि होटल से लेकर पूरे रूट तक सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहेगी.
BRICS समिट सिर्फ कूटनीति का बड़ा मंच नहीं होगा, बल्कि दिल्ली में एक बेहद बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन भी होगा. जिसमे NSG, SPG, SWAT कमांडो समेत दिल्ली पुलिस के 7000 से ज्यादा जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के हज़ारो जवान भी तैनात किए जाएंगे. एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट गन को तैनात किया जाएगा इसके साथ ही संधिग्ध गाड़ियों और लोगों की पहचान करने के लिए पूरे नई दिल्ली में AI बेस्ड सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी.
दिल्ली के स्पेशल सीपी, प्रोटेक्टिव सेक्युरिटी डिवीजन मनीष अग्रवाल ने बताया कि BRICS समिट के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा सुरक्षा प्लान, 15 हजार पुलिसकर्मी और 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली BRICS समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक का बड़ा प्लान तैयार किया है. समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, विदेशी प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी शामिल होंगे. उनकी सुरक्षा के साथ-साथ आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पुलिस ने पहले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, वीवीआईपी मूवमेंट वाले रास्तों पर जरूरत के हिसाब से कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर रोक या डायवर्जन किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ें और जिन रास्तों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें बेवजह इस्तेमाल करने से बचें.
सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा करीब 200 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी सुरक्षा में लगाई गई हैं. एयरपोर्ट, भारत मंडपम, वीवीआईपी होटलों और दूसरे अहम स्थानों पर सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए हैं. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की अलग-अलग एजेंसियों, पड़ोसी राज्यों की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल किया जा रहा है. वीवीआईपी के आने-जाने वाले संभावित रास्तों का सर्वे भी किया गया है.
विदेशी मेहमानों के एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर उनके होटल और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा. भारत मंडपम और प्रमुख होटलों में एंट्री-एग्जिट की जांच, निगरानी, सर्विलांस और वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को भी तैयार रखा गया है. दिल्ली पुलिस ने आसपास के राज्यों के साथ भी सुरक्षा को लेकर समन्वय किया है, ताकि दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों और लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके.
समिट के दौरान सुरक्षा के लिहाज से तय इलाकों में ड्रोन या किसी भी तरह के अनधिकृत फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी. पुलिस ऐसे इलाकों में आसमान से होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखेगी.
वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कमांड और कंट्रोल रूम से पूरे सुरक्षा इंतजाम की निगरानी की जाएगी. कैमरों और दूसरे निगरानी सिस्टम के जरिए रास्तों पर नजर रखी जाएगी. किसी जगह इमरजेंसी, एंबुलेंस की जरूरत या अचानक ट्रैफिक समस्या होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने साफ किया है कि सभी रास्ते लगातार बंद नहीं रहेंगे. प्रतिबंध वीवीआईपी मूवमेंट के समय और जरूरत के मुताबिक ही लगाए जाएंगे. आम लोगों से अपील की गई है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक प्रतिबंधों का मतलब यह नहीं है कि सामान्य आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. प्रभावित न होने वाले रास्तों पर सामान्य ट्रैफिक चलता रहेगा. मेट्रो सेवा पर भी सामान्य तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, हालांकि यात्रियों को संबंधित स्टेशनों और निकास की ताजा जानकारी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है.