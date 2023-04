Delhi Metro में ये चल क्या रहा? बिकिनी गर्ल और मास्टरबेशन के बाद अब 'गंदा काम' करता दिखा कपल!

वीडियो सामने आने के बाद बौखलाए लोग

दिल्ली मेट्रों (Delhi Metro) के अंदर इस तरह की हरकत ने ने लोगों को शर्मसार कर दिया है और इसके बाद आम यात्रियों का मेट्रो में सफर करना मुश्किल हो रहा है. कपल का वीडियो वायरल (Delhi Metro Viral Video) होने के बाद लोग बौखला गए हैं और दिल्ली मेट्रों के अलावा पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

मेट्रो के अंदर ओरल सेक्स करता दिखा कपल

दिल्ली मेट्रों (Delhi Metro) में एक युवक द्वारा मास्टरबेशन करने का वीडियो सामने आने के बाद अब एक कपल का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ओरल सेक्स करते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे 6 सेकेंड के वीडियो में पीठ पर काला बैग टांगे एक लड़क अपने घुटनों पर बैठकर अपने पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करती नजर आ रही है. मेट्रो ट्रेन में कोई और यात्री नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडियो पर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली मेट्रो का है.

दिल्ली महिला आयोग ने भेजा नोटिस

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में मास्टरबेशन का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने ट्वीट कर कहा, 'एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स को दिल्ली मेट्रो में बेशर्मी से मास्टरबेट करते देखा जा सकता है. यह बिल्कुल घिनौना और घिनौना है. मैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो को इस शर्मनाक कृत्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी कर रहा हूं.'

Came across a viral video where a man can be seen shamelessly masturbating in Delhi Metro. It is absolutely disgusting and sickening. I am issuing a notice to Delhi Police and Delhi Metro to ensure strictest possible action against this shameful act.

