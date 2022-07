Salary of MLAs: इस राज्य के विधायक हैं सबसे 'अमीर', जानें- आपके MLA को कितना मिलता है वेतन

Salary of MLAs: दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को विधायकों (विधानसभा सदस्य) के वेतन और भत्तों को दोगुना करने वाला विधेयक पारित कर दिया. आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है. पिछली बार जब दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश किया गया था तो उसकी काफी आलोचना हुई थी.

दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और कानूनी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक के वेतन में वृद्धि के लिए बिल पेश किया. दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ोतरी के बाद 90,000 रुपये कर दिया जाएगा.

संशोधित वेतन और भत्तों के ब्रेकअप में बेसिक सैलरी- 30,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता- 25,000 रुपये, सचिवीय भत्ता- 15,000 रुपये, टेलीफोन भत्ता- 10,000 रुपये, 10,000 रुपये-ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल हैं.

Delhi Assembly passes bill to hike the salaries of all its members after 11 long years.

It will come into force after the approval of the President.

Even after the hike, the salary of Delhi MLAs remains one of the LOWEST in India! pic.twitter.com/PU7P6ZOQFe

— AAP (@AamAadmiParty) July 4, 2022