Delhi Air Pollution: 'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम हो गए फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार

Supreme Court on Delhi Pollution: चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि अगर प्रदूषण घटाना है तो इसके लिए अनौपचारिक प्रतिक्रियाओं की नहीं बल्कि लंबी और विस्तृत प्लानिंग की जरूरत है.
Delhi-NCR AQI: प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है. कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है. तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक जो भी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं, वह पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं.
'बड़ी प्लानिंग की जरूरत'
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि अगर प्रदूषण घटाना है तो इसके लिए छोटे-मोटे कदमों की नहीं बल्कि लंबी और विस्तृत प्लानिंग की जरूरत है.
'जो कदम उठाए, वह नाकाफी'
बच्चों की सुरक्षा के लिए हाल के उपायों की कमी को लेकर डाली गई अलग-अलग याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिकारियों की तरफ से लिए गए अस्थायी नीतिगत फैसले थे.हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने या उन्हें हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब सालाना फीचर बन गया है और अब इससे निपटने के लिए लंबे वक्त का प्लान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए.
Live Law के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा कि वह लंबी अवधि के कदमों पर फिर से काम करे और कुछ मुद्दों पर फोकस करे जैसे:
1. अर्बन मोबिलिटी
2. क्लीनर इंडस्ट्री और एनर्जी
3. पराली जलाना और किसानों को पराली जलाने से रोकने और इसके बजाय इसका कई कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंसेंटिव देने के तरीके.
4. निर्माण गतिविधियों का रेगुलेशन और जब गतिविधियां बंद हों तो वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान.
5. घरेलू गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण और उपाय
6. ग्रीन कवर बढ़ाना
7 नागरिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वेच्छा से उन चीजों को छोड़ना जो सीधे/अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं.
8. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करना और नागरिकों पर फोकस करने वाले कदम.
9. कोई और एरिया, जिसकी CAQM पहचान करे.
