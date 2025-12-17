Advertisement
trendingNow13044288
Hindi NewsदेशDelhi Air Pollution: प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम हो गए फेल, दिल्ली पॉल्यूशन पर सुप्रीम फटकार

Delhi Air Pollution: 'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम हो गए फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार

Supreme Court on Delhi Pollution: चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि अगर प्रदूषण घटाना है तो इसके लिए अनौपचारिक प्रतिक्रियाओं की नहीं बल्कि लंबी और विस्तृत प्लानिंग की जरूरत है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Air Pollution: 'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम हो गए फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार

Delhi-NCR AQI: प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है. कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है. तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब तक जो भी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं, वह पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं. 

'बड़ी प्लानिंग की जरूरत'

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि अगर प्रदूषण घटाना है तो इसके लिए छोटे-मोटे कदमों की नहीं बल्कि लंबी और विस्तृत प्लानिंग की जरूरत है.

Add Zee News as a Preferred Source

'जो कदम उठाए, वह नाकाफी'

बच्चों की सुरक्षा के लिए हाल के उपायों की कमी को लेकर डाली गई अलग-अलग याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिकारियों की तरफ से लिए गए अस्थायी नीतिगत फैसले थे.हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने या उन्हें हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं. 

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब सालाना फीचर बन गया है और अब इससे निपटने के लिए लंबे वक्त का प्लान चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए. 

Live Law के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा कि वह लंबी अवधि के कदमों पर फिर से काम करे और कुछ मुद्दों पर फोकस करे जैसे:

1. अर्बन मोबिलिटी

2. क्लीनर इंडस्ट्री और एनर्जी

3. पराली जलाना और किसानों को पराली जलाने से रोकने और इसके बजाय इसका कई कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंसेंटिव देने के तरीके.

4. निर्माण गतिविधियों का रेगुलेशन और जब गतिविधियां बंद हों तो वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान.

5. घरेलू गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण और उपाय

6. ग्रीन कवर बढ़ाना

7 नागरिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वेच्छा से उन चीजों को छोड़ना जो सीधे/अप्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं.

8. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करना और नागरिकों पर फोकस करने वाले कदम.

9. कोई और एरिया, जिसकी CAQM पहचान करे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Supreme Courtair pollution

Trending news

असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब