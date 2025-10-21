दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी

Delhi NCR Air Quality Index: दीपावली पर अक्सर दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ कई शहरों में हवा बिल्कुल जहरीली हो जाता है, जिससे युवाओं को मुंह पर मास्क लगाने को मजबूर होना पड़ता है तो वहीं बुजुर्गों को सांस लेने संबधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. शहरी क्षेत्रों में हवा खराब होने की वजह से आंखों में जलन, गले में खरास जैसी आम दिक्कते भी महसूस होती हैं बावबूद इसके दिन का कुछ समय ऐसा रहता है जब हवा थोड़ी साफ होती है और आप उस वक्त प्रदुषण से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगें.

सबसे ज्यादा प्रदूषण

प्रदुषण का लेवल दिनभर बदलता रहता है. प्रदूषण का बढ़ता और घटता लेवल हवा से लेकर मौसम में नमी और सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है. अगर आप सुबह 5 से 9 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रदुषण का सामना करना पड़ेगा क्योंकि, रात को धीमे चलने वाली ठंडी हवा के कारण प्रदूषण जमीन के काफी नजदीक होता है. इसको काफी दफा हम स्मॉक की चादर के तौर पर देख सकते हैं.

सबसे ज्यादा अच्छा समय

अगर आप दोपहर के समय खासकर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो यह आपके लिए काफी सुरक्षित माना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, दोपहर के समय सूरज की रोशनी और हवा की गति के कारण के प्रदूषण या जो स्मॉग है वो जमीन से उपर उठ जाता है जिससे हवा साफ हो जाती है.

शाम को बढ़ता प्रदूषण

वहीं शाम को 6 से 9 के बीच का समय फिर से हवा में नमी की वजह से प्रदूषण के स्तर को धरती की तरफ ले आता है. इसकी वजह से काफी बार शाम को भी स्मॉग की चादर आपको अपने शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है. वहीं रात के 10 बजे बाद का समय भी प्रदूषण लेवल को बढ़ाता है. इसके लिए रात की ठंडी हवाएं या हवा में नमी सबसे बड़ा कारण है.

प्रदूषण से कैसे बचें

ऐसे में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए दोपहर का समय सबसे अच्छा है. दोपहर के वक्त प्रदूषण जमीन स्तर से ज्यादा उपर उठ जाता है जो सामान्य तौर पर इंसान को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है. अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो दिवाली के आसपास या ठंड के मौसम में प्रदूषित शहरों में मॉर्निंग वाक से बचें. रात के सयम जब जरूरी हो तभी बाहर निकले खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग. हालांकि, प्रदूषण से आप पूरी तरह तो नहीं बच सकते हैं लेकिन फिर भी छोटी-छोटी सावधानी बरतने पर आप इसके गंभीर परिणाम भूगतने से बच सकते हो.