Advertisement
trendingNow12969555
Hindi Newsदेश

दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी

Delhi NCR Aqi: दोपहर के समय खासकर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो यह आपके लिए काफी सुरक्षित माना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, दोपहर के समय सूरज की रोशनी और हवा की गति के कारण प्रदूषण या जो स्मॉग है वो जमीन से उपर उठ जाता है जिससे हवा साफ हो जाती है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली बाद प्रदूषण से बचने के लिए कब निकलें और कब बचें? जानना है जरूरी

Delhi NCR Air Quality Index: दीपावली पर अक्सर दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ कई शहरों में हवा बिल्कुल जहरीली हो जाता है, जिससे युवाओं को मुंह पर मास्क लगाने को मजबूर होना पड़ता है तो वहीं बुजुर्गों को सांस लेने संबधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. शहरी क्षेत्रों में हवा खराब होने की वजह से आंखों में जलन, गले में खरास जैसी आम दिक्कते भी महसूस होती हैं बावबूद इसके दिन का कुछ समय ऐसा रहता है जब हवा थोड़ी साफ होती है और आप उस वक्त प्रदुषण से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगें. 

सबसे ज्यादा प्रदूषण
प्रदुषण का लेवल दिनभर बदलता रहता है. प्रदूषण का बढ़ता और घटता लेवल हवा से लेकर मौसम में नमी और सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है. अगर आप सुबह 5 से 9 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रदुषण का सामना करना पड़ेगा क्योंकि, रात को धीमे चलने वाली ठंडी हवा के कारण प्रदूषण जमीन के काफी नजदीक होता है. इसको काफी दफा हम स्मॉक की चादर के तौर पर देख सकते हैं. 

सबसे ज्यादा अच्छा समय 
अगर आप दोपहर के समय खासकर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलते हैं तो यह आपके लिए काफी सुरक्षित माना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि, दोपहर के समय सूरज की रोशनी और हवा की गति के कारण के प्रदूषण या जो स्मॉग है वो जमीन से उपर उठ जाता है जिससे हवा साफ हो जाती है.  

Add Zee News as a Preferred Source

शाम को बढ़ता प्रदूषण 
वहीं शाम को 6 से 9 के बीच का समय फिर से हवा में नमी की वजह से प्रदूषण के स्तर को धरती की तरफ ले आता है. इसकी वजह से काफी बार शाम को भी स्मॉग की चादर आपको अपने शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती है. वहीं रात के 10 बजे बाद का समय भी प्रदूषण लेवल को बढ़ाता है. इसके लिए रात की ठंडी हवाएं या हवा में नमी सबसे बड़ा कारण है. 

यह भी पढ़ें: 'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि का विवादित बयान

प्रदूषण से कैसे बचें

ऐसे में अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए दोपहर का समय सबसे अच्छा है. दोपहर के वक्त प्रदूषण जमीन स्तर से ज्यादा उपर उठ जाता है जो सामान्य तौर पर इंसान को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है. अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो दिवाली के आसपास या ठंड के मौसम में प्रदूषित शहरों में मॉर्निंग वाक से बचें. रात के सयम जब जरूरी हो तभी बाहर निकले खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग. हालांकि, प्रदूषण से आप पूरी तरह तो नहीं बच सकते हैं लेकिन फिर भी छोटी-छोटी सावधानी बरतने पर आप इसके गंभीर परिणाम भूगतने से बच सकते हो.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Delhi NCR AQI Today

Trending news

नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
high court news
नाबालिग से सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप पर हाई कोर्ट का फैसला
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
Udainidhi Stalin
'लोग मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देने से डरते हैं' तमिलनाडु डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार की किचकिच से गुस्साए हेमंत सोरेन, कांग्रेस-RJD से यूं लेंगे 'अपमान का बदला'
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में वोटिंग से पहले ही चूक गई कांग्रेस? RJD से सेटिंग अधूरी, उधर लगा तगड़ा झटका
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather
कई राज्यों में पटाखे फूटने के बाद आबोहवा हुई 'जहरीली', जानिए देशभर के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी