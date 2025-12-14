तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट, जानिए आपके शहर में AQI का हाल

Delhi-NCR AQI: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण रोकने के नियम GRAP-IV लागू होने के बाद भी आज सुबर राजधानी में बहुत ही ज्यादा कोहरा छाया रहा. सुबह 7 बजे हवी का क्वालिटी का औसत स्तर 461 दर्ज किया गया जो कि बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है. साथ ही गाजीपुर, आईटीओ और आनंद विहार जैसे इलाकों का कोहरा इतना घना था कि देखने की क्षमता ही बहुत कम हो गई. सर्दियों के समय में राजधानी की हवा का इतना खतरनाक हो जाना तो अब जैसे आम बात हो गई है.

गैस गोदाम बन रही है दिल्ली

बवाना इलाके में सुबह 7 बजे हवा की गुणवत्ता का स्तर सबसे ज्यादा 497 दर्ज हुआ. इसके अलावा नरेला में AQI 492 तो वहीं ओखला फेज 2 में 474 रहा. वहीं इलके उलट, CPCB के मुताबिक, एनएसआईटी द्वारका में AQI सबसे कम 411 दर्ज किया गया. आनंद विहार में भी जहरीली धएं की परत छाई हुई है जहां का AQI 491 दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया, बदल गया राजधानी का सियासी गणित

Add Zee News as a Preferred Source

बाकी दिल्ली का क्या रहा हाल?

दिल्ली-NCR के अगर बाकी मुख्य शहरों की बात करें को अशोर विहार में 493, डीटीयू में 495 और नेहरू नगर में 479 AQI दर्ज किया गया. इस कारण सभी इलाकों को बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है. CPCB के मुताबिक, नजफगढ़ में हवा की गुणवत्ता का स्तर 408 रहा जबकि शादिपुर में यह 411 दर्ज किया गया. यह स्तर दूसरे इलाकों से थोड़ा बेहतर है लेकिन इसे भी गंभीर कैटेगरी में ही रखा गया है.

स्कूलों पर फैसला और नियम

प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के करीब पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया. इसके बाद शनिवार को दिल्ली सरकार से शिक्षा निदेशालय ने निर्दोश दिया कि कक्षा 9 और 11 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे. CPCB के मुताबिक, AQI को 6 अलग-अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है जो बताता है कि प्रदूषण कितना है और इससे सेहत को कितना खतरा है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस को वोट मत देना वरना भाजपा में चला जाएगा... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला

प्रदूषण का हेल्थ पर असर

1- 0-50: यह हवा अच्छी मानी जीता है लेकिन संवेदनशील लोगों जैसे बच्चे, बुजुर्ग को थोड़ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

2- 101-200: इसमें प्रदूषण बढ़ने लगता है और अस्थमा या दिल की बीमारी वालों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

3- 201-300: लंबे समय तक इस AQI वाली हवा में रहने पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती है.

4- 301-400: अगर आप ज्यादा देर तक इस हवा में सांस लेते हैं तो स्वस्थ लोगों को भी सांस की बीमारी का खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है.

5- 401-500: यह सबसे खतरनाक लेवल होता है. इस हवा में सांस लेना तो जानलेवा भी साबित हो सकता है.