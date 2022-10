Air Quality: गैस चैंबर बना दिल्ली-NCR, जहर से कम नहीं आबोहवा; लोगों का हुआ ऐसा हाल

Air Quality Index In Delhi: दिल्ली (Delhi) में हवा का स्तर बहुत खराब (Very Poor) श्रेणी में बना हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, आज (रविवार को) दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) बढ़कर 350 पर पहुंच गया है. प्रदूषण (Pollution) की वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. सांस और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है. हालांकि, मौसम विभाग (IMD) पहले ही चेतावनी दे चुका था कि दिवाली के एक हफ्ते बाद तक हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा.

Delhi's overall air quality in the 'very poor' category, AQI at 350 this morning; visuals from ITO and India Gate C-Hexagon pic.twitter.com/JkfpvSSwos

— ANI (@ANI) October 30, 2022