AAP विधायक अमानतुल्लाह खान हिरासत में, पुलिस टीम पर पथराव से तनाव

नई दिल्ली: ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर से पुलिस ने हिरासत में लिया है. इस बार उन्हें मदनपुर खादर में एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर दिल्ली पुलिस ने कब्जे में लिया गया है. वहीं इसके विरोध में लोगों ने पत्थरबाजी की है. लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध किया है.

दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ MCD का बुलडोजर चल रहा है. इसी सिलसिले में एमसीडी की टीम मदनपुर खादर पहुंची. यहां अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध किया था. एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ.

#WATCH AAP MLA Amanatullah Khan detained by Delhi police at Madanpur Khadar, where SDMC is conducting an anti-encroachment drive#Delhi pic.twitter.com/ZyKNeNPOg8

— ANI (@ANI) May 12, 2022