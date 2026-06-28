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फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में प्रशासन बेखबर! स्कूल के बाहर अवैध कब्जों से रोज लगता है जाम

फरीदाबाद के सराय ख्वाजा स्थित एक सरकारी स्कूल के बाहर लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है. स्कूल के बाहर अवैध कब्जों और अस्थायी दुकानों के कारण पूरे दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 28, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:09 PM IST
फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में प्रशासन बेखबर! स्कूल के बाहर अवैध कब्जों से रोज लगता है जाम

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