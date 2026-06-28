फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में प्रशासन बेखबर! स्कूल के बाहर अवैध कब्जों से रोज लगता है जाम

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Faridabad Encroachment: फरीदाबाद में एक तरफ जहां नगर निगम सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करता है, वहीं फरीदाबाद के सराय ख्वाजा इलाके में यह दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं. सराय ख्वाजा स्थित सरकारी स्कूल के बाहर फैले भारी अतिक्रमण के कारण न सिर्फ दिनभर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, बल्कि स्कूली बच्चों की जान भी लगातार खतरे में है. कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.
पार्किंग की जालियां काटकर किया कब्जा
प्रशासन ने स्कूल के बाहर खाली पड़ी जगह को सुरक्षित करने और पार्किंग बनाने के उद्देश्य से वहां लोहे की जालियां लगवाई थीं. लेकिन अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने उन जालियों को ही काटकर उस पूरे पार्किंग एरिया पर अवैध कब्जा कर लिया. स्कूल की बाउंड्री वॉल से सटकर जिस तरह से अस्थाई दुकानें और ठेले लगा दिए गए हैं, उससे वहां से गुजरने वालों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है और उन्हें सड़कों पर चलाना पड़ता है, जिससे हादसे का खतरा और बड़ा जाता है.
सड़क पर खड़े होने को मजबूर स्कूली बच्चे
इस अवैध कब्जे का सबसे बड़ा खामियाजा स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. छुट्टी के समय जब सैकड़ों बच्चे एक साथ बाहर निकलते हैं, तो अतिक्रमण के कारण फुटपाथ या किनारे पर जगह न होने से उन्हें सीधे मुख्य सड़क पर खड़ा होना पड़ता है. भारी ट्रैफिक और तेज रफ्तार वाहनों के बीच इन छात्रों के साथ हर समय एक बड़े हादसे का डर बना रहता है, लेकिन प्रशासन इस गंभीर समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रहा है.
प्रशासन की मंशा पर उठ रहे बड़े सवाल
नगर निगम और प्रशासन हमेशा यह दुहाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं—पार्क, ग्रीन बेल्ट, सड़क, स्कूल साइट और सार्वजनिक इस्तेमाल की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में स्थानीय लोगों के मन में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. क्या सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल के बाहर की यह जगह सार्वजनिक जमीन का हिस्सा नहीं है? क्या इस स्कूल साइट पर हुआ यह अतिक्रमण वैध है? या फिर प्रशासन की इस चुप्पी और कार्रवाई न करने के पीछे किसी रसूखदार व्यक्ति का दबाव है? फिलहाल, प्रशासन की यह लापरवाही जनता और मासूम छात्रों पर भारी पड़ रही है और लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से खौफ में हैं.