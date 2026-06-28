फरीदाबाद के सराय ख्वाजा में प्रशासन बेखबर! स्कूल के बाहर अवैध कब्जों से रोज लगता है जाम

प्रशासन की मंशा पर उठ रहे बड़े सवाल

नगर निगम और प्रशासन हमेशा यह दुहाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं—पार्क, ग्रीन बेल्ट, सड़क, स्कूल साइट और सार्वजनिक इस्तेमाल की किसी भी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में स्थानीय लोगों के मन में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. क्या सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल के बाहर की यह जगह सार्वजनिक जमीन का हिस्सा नहीं है? क्या इस स्कूल साइट पर हुआ यह अतिक्रमण वैध है? या फिर प्रशासन की इस चुप्पी और कार्रवाई न करने के पीछे किसी रसूखदार व्यक्ति का दबाव है? फिलहाल, प्रशासन की यह लापरवाही जनता और मासूम छात्रों पर भारी पड़ रही है और लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से खौफ में हैं.