अरे गजब: ऑफिस आइए, भरपूर नींद लीजिए, बदले में कंपनी दे रही कर्मचारियों को पैसे

नई दिल्ली: ऑफिस में काम करने के दौरान जिन लोगों को नींद आती है. उनके लिए एक खुशखबरी है कि अगर आपको नींद आती है तो आप 30 मिनट के लिए सो सकेंगे. यह निर्णय बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी वेकफिट सॉल्यूशन (Wakefit Solution) ने लिया है. कंपनी ने सोने का ऑफिशियल समय भी घोषित कर दिया है. इस कंपनी ने हाल ही में ('Right to Nap' with 30-minute break) की घोषणा की है. इस नियम के अनुसार दफ्तर के अंदर हर कर्मचारी को सोने का मौका मिलेगा.

वेकफिट सॉल्यूशन का मानना ​​है कि इससे उनके कर्मचारी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे. कर्मचारियों को दोपहर में 30 मिनट के लिए सोने का अवसर मिल सकेगा. यह कंपनी एक स्लीप सॉल्युशन देने वाली कंपनी है. इस तरह की शुरुआत कंपनी के ब्रांड के साथ मैच करता है.

इस कंपनी ने 'Right to Nap' की घोषणा ई-मेल के जरिए अपने कर्मचारियों को दी है. इस कंपनी के को-फाउंडर चैतन्य रामालिंगेगौड़ा ने ऐलान किया कि अब कर्मचारी दोपहर में 2 से 2:30 बजे के बीच नींद ले सकेंगे. कंपनी ने इसकी जानकारी ट्विटर और फेसबुक के जरिए दी और सोने के समय के नियम भी जारी किए.

चैतन्य रामलिंगेगौड़ा ने कंपनी की इस पहल की घोषणा करते हुए कर्मचारियों से कहा कि आप लोग मुझ पर भरोसा करें कि कॉर्पोरेट संस्कृति के काम करने की पूरी प्रक्रिया को फिर से तैयार किया जाएगा. यह एक गेमचेंजर और अपनी तरह का पहला निर्णय होगा. इसके लिए पूरी प्रबंधन टीम को बधाई, जिसने इस बाधा को तोड़कर यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा दोपहर में सोने से प्रदर्शन बेहतर होता है.

NASA और हॉवर्ड विश्वविद्यालय (Howard University) की स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 26 मिनट की नींद से काम के समय परफॉरमेंस 33% बेहतर होता है.

