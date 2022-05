ममेरी भाभी से करता था गंदी बातें, रिश्तेदारों ने बीच सड़क उतार दिया भूत

गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया. पीटने वालों में एक लड़की भी थी. वीडियो वायरल होने के बाद तीन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. मामला बुधवार शाम का बताया जा रहा है. वीडियो मोहन नगर पुलिस चौकी सटे क्षेत्र में के पास है.