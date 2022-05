भिवानी में प्रशिक्षण के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश, बाल-बाल बचे कैप्टन और ट्रेनी

भिवानी : Bhiwani BREAKING NEWS : एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल में आज एक बड़ा हादसा टल गया. हवाई पट्टी पर उड़ान भरते ही दोनों इंजन फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में कैप्टन और एक ट्रेनी को मामूली चोट आई.

एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अचानक एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो गए. इसके बाद विमान के पायलट ने नियंत्रण खो दिया.

हादसे के बाद एनजीओ सेफ्टी मैटर्स के फाउंडर अमित सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को टैग करते हुए ट्वीट किया -एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल, भिवानी में एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना. Am ने बताया कि चालक दल सुरक्षित है. मैं आपको प्रशिक्षण गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में लिख चुका हूं, जो अधिकांश एयर ट्रैफिक ऑर्गनाइजेशन (ATO) और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) में नहीं है.

Yet another unfortunate accident at FSTC flying school, Bhiwani. Am told the crew is safe. @JM_Scindia @DGCAIndia I have written to you regarding Training Quality Assurance program not in place in most ATO/FTO @SafetyMatters6 pic.twitter.com/bCdYRdB3oj

