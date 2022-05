3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 23 वोटिंग और 26 को रिजल्ट

तरुण कुमार/नई दिल्ली: तीन लोकसभा और सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है. इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने कहा कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 26 जून को होगी. पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे. जबकि दिल्ली की राजिंदर नगर, त्रिपुरा की अगरतला, टाउन बोरडोवाली, सुरमा और जुबराजनगर विधानसभा पर उप चुनाव होंगे. इसके अलावा झारखंड की मंदारी और आंध्र प्रदेश की आत्मकुर विधानसभा के लिए भी वोट डाले जाएंगे.

Bye-elections for Parliamentary and Assembly constituencies in Punjab, Uttar Pradesh, Tripura, Andhra Pradesh, NCT of Delhi, & Jharkhand, will be held on 23rd June 2022. pic.twitter.com/96HjraCubh

