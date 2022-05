बग्गा के मामले में बीजेपी को कांग्रेस का साथ, सिद्धू का ट्वीट बढ़ा देगा AAP का पारा

नई दिल्लीः दिल्ली (Delhi) से लेकर कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) तक आज महाभारत छिड़ी हुई है. इतना ही नहीं आज घटनाक्रम को लेकर पुलिस और राजनेताओं दोनों के काम पर गंभीर सवाल तक खड़े हो चुके हैं. दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता तजिंदर सिंह बग्गा (Tejinder Singh Bagga) की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का पूरा मामला करीब 9 घंटे तक चला. इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेजी होती जा रही है. तजिंदर सिंह मामले में सिद्धू ने करारा हमला बोला है.

बता दें कि सुबह साढ़े 6 बजे पंजाब पुलिस (Punjab Police) जनकपुरी में तजिंदर सिंह बग्गा के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. वहीं, दिल्ली पुलिस ने तजिंदर के पिता की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को रोक लिया. इसके बाद दिल्ली पुलिस पंजाब पहुंची और पंजाब पुलिस से बग्गा की कस्टडी अपने हाथों में ले ली.

बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक बताया है. कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा कि बग्गा के खिलाफ हुई कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है. बग्गा कोई अपराधी नहीं थे जिस तरह से रात में पुलिस भेज कर उन्हें गिरफ्तार कराया गया. कांग्रेस पार्टी इस तरीके के कृत्य का खुला विरोध करती है.

इसी के साथ बग्गा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- तजिंदर बग्गा किसी दूसरी पार्टी से हो सकते हैं, उनकी विचारधारा भी अलग हो सकती है. लेकिन जिस तरीके से अपने फायदे के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे उसे राजनीतिक हथकंडा बनाया जा रहा है, ये सही नहीं है.

Tajinder Bagga could be from a different party, one could have ideological differences. But Political vendetta, of @ArvindKejriwal & @BhagwantMann, to settle personal scores through Punjab police is a cardinal sin… Stop tarnishing the image of Punjab Police by Politicising it..

