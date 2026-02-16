रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा से चार आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार

Haryana News: हरियाणा की बहादुरगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग और रंगदारी मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में ऋतिक यादव (निवासी बहाबिजौली, आगरा), दीपक (सेक्टर 45, सदरपुर, नोएडा), सनी (बहाबिजौली, आगरा) और सोनू (बहाबिजौली, आगरा) शामिल हैं.

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, यह मामला मुंबई में DCB CID में दर्ज FIR नंबर 19/2026 से जुड़ा है. इंडियन पीनल कोड की धारा 109, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1) और 37(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 लगाई गई हैं. आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है. जांच में पता चला कि 31 जनवरी, 2026 की रात को इन आरोपियों ने बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर फायरिंग करके रंगदारी मांगी थी. इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने तुरंत केस दर्ज करके जांच शुरू की. एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए हरियाणा में छिपे आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

STF के इंचार्ज ने दी जानकारी

बहादुरगढ़ STF के इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई रंगदारी और गैंग से जुड़े अपराधों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी. फिलहाल, चारों आरोपियों के खिलाफ एक ही केस दर्ज किया गया है, लेकिन अगर पूछताछ में दूसरे अपराध सामने आते हैं, तो अलग-अलग FIR दर्ज की जाएंगी.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी

गिरफ्तार आरोपियों को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील पवार की टीम को सौंप दिया गया है. पुलिस अब गैंग के दूसरे सदस्यों और पूरी साज़िश की गहराई से जांच कर रही है. यह घटना बॉलीवुड में बढ़ते गैंगस्टर असर को दिखाती है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी कई सेलिब्रिटी को धमका चुका है. पुलिस का दावा है कि सख्त कार्रवाई से ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी.