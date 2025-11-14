हरियाणा में 400 करोड़ के नकद लोन नेटवर्क का खुलासा, फाइनेंसर के मर्डर के बाद खुला राज

Jhajjar News: हरियाणा का झज्जर जिले का डीघल गांव इन दिनों सुर्खियों में है. वजह यहां 400 करोड़ रुपये तक का नकद लोन नेटवर्क चलता है, वह भी 5% मासिक ब्याज पर और सिर्फ जुबान के भरोसे. इस बड़े पैमाने के कर्जा कारोबार में कॉर्पोरेट, फाइनेंसर और गैंगस्टर तक जुड़े होने की बात सामने आई है. दो आत्महत्याओं और एक मर्डर केस के बाद इस पूरे अंडरग्राउंड फाइनेंस सिस्टम का पर्दाफाश हुआ है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है और कई फाइनेंसरों को पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी है.

कैसे सामने आया यह 400 करोड़ का नकद खेल?

कहानी तब उभरी जब रोहतक साइबर सेल के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार लाठर ने 14 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली. मरने से पहले छोड़े गए वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि एक मर्डर केस से एक म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत यादव का नाम हटाने के बदले हरियाणा के आईजी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 50 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही समय पहले वही आईजी भी आत्महत्या कर चुके थे. मामले की जांच आगे बढ़ने पर सूत्रों ने खुलासा किया कि यह पूरा विवाद डीघल गांव के फाइनेंस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है.

कैसे चलता है यह करोड़ों का कैश फाइनेंस धंधा?

डीघल को स्थानीय लोग फाइनेंसरों का गांव’ कहते हैं. जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार गांव के करीब 1200 लोग, जिनमें अधिकांश 20–50 वर्ष की उम्र के युवा, इस धंधे का हिस्सा हैं. ये लोग आपस में 10–20 लाख रुपये जुटाकर एक बड़ा पूल बनाते हैं. इसी पूल से रियल एस्टेट कंपनियों, कॉर्पोरेट्स और कारोबारी समूहों को अरबों रुपये तक का नकद लोन दिया जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह पूरा लेन-देन बैंक से बाहर, पूरी तरह नकद में होता है.

इस नेटवर्क की रीढ़ है 5% मासिक ब्याज दर उदाहरण के तौर पर, 1 करोड़ रुपये के लोन पर हर महीने 5 लाख रुपये सिर्फ ब्याज देना होता है. इस वसूली के लिए डीघल, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और अन्य जिलों के हजारों युवक तैनात रहते हैं. लोन लेने वाले ग्राहक हरियाणा ही नहीं, बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम, यूपी, राजस्थान और मुंबई तक फैले हैं.

जुबान और पंच पर टिका पूरा सौदा

बिना बैंक या कानूनी औपचारिकताओं के यह सिस्टम कैसे चलता है? स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यह पूरा कारोबार जुबान, दबदबे और गारंटी पर चलता है. फाइनेंसर पहले 5% ब्याज जोड़कर कर्जदार से मासिक चेक ले लेते हैं और उसका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट व टर्नओवर जांचते हैं. यदि शक हो तो जमीन, मकान या कंपनी के मूल कागजात गिरवी रख लिए जाते हैं. इस धंधे का सबसे अहम हिस्सा है पंच, यानी वह प्रभावशाली बिचौलिया जो कर्ज देने और लेने वाले दोनों की गारंटी तय करता है.