कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के दिल्ली समेत कई ठिकानों पर CBI की रेड, बेटे कार्ति पर हैं ये आरोप...

नई दिल्ली: कांग्रेस को वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर CBI की टीम ने एक साथ छापा मारा हैं. अवैध लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI ने आज यानी मंगलवार सुबह 6 बजे केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के ठिकानों पर कार्रवाई की.

कार्ति चिदंबरम पर पैसे लेकर चीन के नागरिकों को गलत तरीके से वीजा इश्यू करवाने का आरोप है. इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है. इस मामले में CBI ने कार्ति चिदंबरम और उनके पिता पी. चिदंबरम के चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा में स्थित करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा है.

सूत्रों के अनुसार, कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने साल 2010 से 2014 के बीच गलत तरीके से विदेशी लेनदेन के मामले में एक नया केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि यह छापेमारी उसी को लेकर की जा रही है.

चिदंबरम के दिल्ली के जोरबाग और चेन्नई के आवास आवास पर भी सीबीआई ने छापे मारे हैं. यह छापेमारी कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) के खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के संबंध में की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद कार्ति चिदंबरम ने ट्विट कर लिखा- 'मैं गिनती भूल गया हूं, यह कितनी बार हुआ है? एक रिकॉर्ड होना चाहिए'.

I have lost count, how many times has it been? Must be a record.

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 17, 2022