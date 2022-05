दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई खत्म करते ही मिलेंगी ये हाईप्रोफाइल जॉब, सरकार ने किया यह अहम समझौता

नई दिल्ली : आज के दौर में दुनियाभर की संस्कृतियों के बारे में समझ बनाने और रोजगार के नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है. इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.जल्द ही सरकार के डॉ. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड सहित 30 स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी.

सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की. उन्होंने भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन की मौजूदगी में द फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए. इस भागीदारी का उद्देश्य दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोफेशनल रूप से तैयार करना है. समझौते के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों में छठी से 12वीं के बच्चों को फ्रेंच भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी.

Mastering a foreign language will provide Delhi Govt school students a chance to find better job opportunities for employment in India & abroad.

Delhi Govt has signed an MoU with Institut Francais in presence of @FranceinIndia, to teach French in Delhi Board schools. pic.twitter.com/dQG2ds0Clp

— Manish Sisodia (@msisodia) May 2, 2022