साउथ दिल्ली में अवैध निर्माण जमींदोज, शाहीन बाग समेत इन इलाकों में चलेगा MCD का बुलडोजर

नई दिल्ली: राजधानी में अवैध निर्माण को लेकर चल रही राजनीति के बीच दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कार्रवाई शुरू कर दी है. बुधवार को साउथ दिल्ली (South Delhi) के कई इलाकों में आज से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) का बुलडोजर चला. 4 मई से 13 मई तक चलने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पहले दिन MB रोड और करणी सिंह शूटिंग रेंज वाले इलाकों में बुलडोजर चला.

इस दौरान अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया. आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से तुगलकाबाद के MB रोड के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है. सामने आई वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अवैध कब्जों को बुलडोजर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कर्मचारी के साख भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही.

वहीं, सेंट्रल जोन दक्षिण निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दक्षिण MCD दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अवैध निर्माण को गिराने का पहला चरण शुरू करेगी. इस संबंध में दक्षिण और दक्षिण पूर्व DCP को पत्र लिखा गया है. हमने अवैध निर्माण को गिराने का काम 12 से 13 दिन पहले बनाया था जिसमें सुरक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा था.

