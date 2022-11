MCD चुनाव में कौन किसे देगा मात, किसकी ताकत बनेगी दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी?

नई दिल्ली: दिल्ली में MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति लेकर आया है. आम आदमी पार्टी जो काफी समय से इस चुनाव के इंतजार में थी. वहीं भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि 15 साल राज करने के बाद जनता इस बार भी एक और मौका देगी. इसके अलावा कांग्रेस भी सक्रिय होते दिख रही है. फिलहाल कोई भी पार्टी अपने चुनावी एजेंडे को सबसे बेहतर और दूसरे की विफलता बताने में पीछे नहीं हट रही हैं. किस पार्टी के पास क्या है चुनावी मुद्दा है? किसकी क्या कमजोरी है और किसकी क्या ताकत है, यह बताते हैं.

दिसंबर की 4 तारीख को दिल्ली की जनता 250 सीटों पर होने वाले नगर निगम चुनाव में मतदान करेगी. इस तारीख का सबसे ज्यादा इंतजार आम आदमी पार्टी को था, तारीखों के ऐलान के बाद से ही पार्टी ने जनता को लुभाने को काम भी शुरू कर दिया है. दिल्ली में साफ-सफाई को पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है.

क्या है AAP का प्लस पॉइंट?

सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है. पार्टी के नेता काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हैं. सीएम केजरीवाल का चेहरा भी किसी बड़ी ताकत से कम नहीं है. आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर घर-घर जाकर प्रचार कर रही है. वह जनता के सभी मुद्दों पर उनसे बात कर रही है और कूड़ा, पानी, साफ सफाई ऐसे मुद्दों पर काम करने का पूरा आश्वासन भी जनता को दे रही है. सभी वार्ड में पार्टी के नेताओं ने अपनी एक साफ छवि बनाने का काम भी किया है जो पार्टी को काफी फायदा दे सकता है.

क्या है AAP का माइनस पॉइंट?

आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले आठ सालों से दिल्ली की सत्ता में है. इसके बावजूद भी वह प्रदूषण, साफ पानी, कूड़ा, यमुना की सफाई, बसों की कमी इन सभी मुद्दों को हल नहीं कर रही है. जबकि इन चीजों से जनता को रोजाना दो-चार होना पड़ता है. आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी काफी गंभीर हैं जो जनता को सोचने पर एक बार तो मजबूर कर ही देंगे कि नगर निगम में AAP की सरकार बनाना सही होगा या नहीं. केजरीवाल अभी एमसीडी चुनावों में नहीं उतरे हैं, फोकस गुजरात पर रखा है, ऐसे में जनता शायद इसे भी निगेटिव ले ले.

BJP की कमजोरी का कैसे फायदा उठा सकती है AAP?

भारतीय जनता पार्टी पिछले पंद्रह सालों से नगर निगम की सत्ता में सक्रिय है. पर कुछ समस्याएं ऐसी है जिन पर आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा बना सकती है और खुद को बेहतर साबित कर सकती है. जैसे नाली की समस्या, टूटी सड़कें, साफ-सफाई, पब्लिक टॉयलेट ऐसे सभी मुद्दों पर वह जनता के बीच अपनी बातें अच्छे तौर पर रख सकती है. साथ ही लोगों को छोटे-मोटे कामों के लिए भी MCD ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इस पर भी पार्टी सही मैनेजमेंट करने का आश्वासन जनता से करके एमसीडी चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने लोगों को सुविधाएं नाममात्र की नहीं दी हैं.

क्या है AAP के लिए खतरे की घंटी?

भारतीय जनता पार्टी का इस बार नए चेहरों पर दांव लगा सकती है. क्योंकि वह अब सिरे से जनता के बीच जाएगी और आम आदमी पार्टी की कमजोरी गिनाएगी, इससे AAP को नुकसान हो सकता है. इतने सालों से दिल्ली की सत्ता में होने के बाद भी निगम में जगह न बना पाना एक चुनौतीपूर्ण काम है.

BJP की चुनौतियां?

बीजेपी फिलहाल नए चेहरों को चुनाव में टिकट देने का विचार बना रही है. करीब 250 सीटों पर नए उम्मीदवार खड़े करना एक चुनौती वाला काम है. अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है. साथ ही सबसे बड़ी चुनौती तेजी से विस्तार करती आम आदमी पार्टी है और पार्टी के ब्रांड फेस अरविन्द केजरीवाल जिनसे मुकाबला करना थोड़ा कठिन हो सकता है. नए लोगों को टिकट देने में परिवारवाद आगे न आये इसका ध्यान भी पार्टी को रखकर चलना होगा क्योकि कांग्रेस को अक्सर इसी बात पर टारगेट किया जाता है.

क्या है BJP का प्लस पॉइंट?

भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ब्रांड मोदी ही हैं. साथ ही हर बूथ पर पंचपरमेश्वर, बड़ा संगठनात्मक कौशल के साथ बड़ी इलेक्शन मशीनरी, आप नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा भी काफी फायदा दे सकता है. शराब घोटाला साथ ही प्रचार करने की नीति भी आम आदमी पार्टी जैसी है, यह सभी चीज़ें भाजपा को इस बार के एमसीडी चुनाव बढ़त दिला सकता है.

क्या है BJP का माइनस पॉइंट?

दिल्ली नगर निगम में बीजेपी 15 सालो से काबिज है. केंद्र में भी सही पकड़ होने बावजूद केजरीवाल का विरोध पार्टी को महंगा ही पड़ता दिखा है, साथ ही अल्पसंख्यक वोटों पर भी पार्टी का पूरा वर्चस्व अभी तक नहीं बन पाया है. वहीं कूड़े और साफ-सफाई का सही इंतजाम भी बीजेपी को भारी पड़ सकता है. इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना, जांच बैठाना भी भारी पड़ सकता है. इतना ही नहीं AAP की फ्री वाली योजनाओं की फ्री की रेवड़ी कहना भी नुकसान पहुंचा सकता है. कारण है कि दिल्ली में करीब आधी आबादी फ्री बिजली-पानी ले रही है. 30 फीसदी लोगों ने सिर्फ सब्सिडी छोड़ी है.

विपक्ष की कमजोरी कैसे बन सकती है फायदा?

गरीबों के लिए किये गए का बीजेपी पार्टी के लिए सही साबित हो सकते हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन बांटा जाना, 15 साल में किए गए कामों का ब्योरा साथ ही केंद्र के कामों को भी शामिल कर अपनी बात बड़ी कर जनता के सामने रखी जा सकती है. कोरोना महामारी के समय जनता के साथ खड़े रहना हर कदम पर मदद करना, उस दौर में कूड़े का डोर-टू डोर कलेक्शन होना और भी काफी कार्य किये गए. साथ ही विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप होना काफी फायदा दे सकता है.

क्या है पार्टी के लिए खतरे की घंटी?

केजरीवाल के वोट को तोड़ पाना काफी कठिन है क्योंकि फ्रीबी से लाभ पाने वाला वर्ग आम आदमी पार्टी का संभवत: समर्थक ही होगा. सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स इन लोगों की सैलरी समय पर न दे पाना पार्टी के लिए संकट बन सकता है. आम लोगों की भी अधिकारियों से नाराजगी और उनके काम से नाखुशी भी बीजेपी की कमजोर कड़ी है.

ग्रेस: मेरी चमकती दिल्ली', मेरी कांग्रेस वाली' दिल्ली

कांग्रेस इस बार कुछ स्लोगन के साथ इस चुनाव में उतरने वाली है. उसमें मेरी चमकती दिल्ली', मेरी कांग्रेस वाली' दिल्ली शीला, दीक्षित वाली दिल्ली। यह कुछ सलोगन बताते है कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम पर और उनके किये गए काम पर जनता के बीच जाकर विश्वास बनाने का प्रयास करेगी. कांग्रेस का दवा है २५० सीट के चुनाव के लिए १००० से अधिक आवेदन आ चुके है साथ ही और आवदेन अभी आ रहे है.

क्या होगा टिकट का क्राइटेरिया?

- युवा चहेरे को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है.

- जो उम्मीदवार जीत सके और जीतने की काबिलियत रखता हो.

- उदयपुर नव संकल्प शिविर के आधार पर टिकट देने की मांग की जा रही है.

- कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे है उन्हें ही टिकट दी जा सकती है.

क्या है कांग्रेस का प्लस पॉइंट?

मल्लिकार्जुन का कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक बड़ा प्लस पॉइंट पार्टी के लिए साबित हो सकता है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रभाव जनता के बीच हो सकता है. साथ ही कांग्रेस की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में भी उसके साथ खड़े रहे. भ्रष्टाचार के आरोपों से कांग्रेस बाहर आती नजर आ रही है. राहुल गांधी की महंगाई आदि के खिलाफ खुलकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देगी.

क्या है कांग्रेस का माइनस पॉइंट?

कांग्रेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पार्टी के नेताओं की आपस में न बनना और आपसी गुटबाजी है. इसके अलावा कांग्रेस को जिन पिछड़े वर्ग के लोगों का पूरा समर्थन था वो अब फ्रीबी के आने से आम आदमी पार्टी के खाते शिफ्ट होते दिख रहे हैं. देश में कांग्रेस का विकल्प भी आम आदमी पार्टी बनती दिख रही है.

विपक्ष की कमजोरी कैसे बन सकती है फायदे का सौदा

कांग्रेस चाहे तो विपक्ष को घेर कर जनता के दिलो में अपनी जगह बना सकती है. सफाई का मुद्दा, प्रदूषण का बढ़ना, यमुना की सफाई, इन सभी मुद्दों पर घेर कर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है. दिल्ली कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज अनिल भारद्वाज एक कैम्पेन चलाने की योजना में है. उनका यह कैम्पेन विरोधी पार्टियों को घेर सकता है उनके अनुसार उनका यह कैम्पेन 'प्रदूषित दिल्ली v/s चमकती दिल्ली! और हमने संवारा था, हम ही संवारेंगे!' के संकल्पों के साथ होगा.



क्या है कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी?

कांग्रेस के लिए अपने आप को साबित करना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है. एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को शून्य के समान मानती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है. कुछ समय पहले की बात करें तो चुनाव कांग्रेस vs भाजपा होता था पर आज वही चुनाव भाजपा vs कांग्रेस होता है. कार्यकर्ताओं का नेताओं के साथ सम्बन्ध अच्छे ना होना भी एक खतरे की घंटी के समान ही है. जिसका फायदा आप और बीजेपी को होता है.

