Delhi Metro में बिना मास्क के सफर करने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना, जारी हुई एडवाइजरी

देवेंद्र भारद्वाज/गुरुग्रामः कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच अब दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में बिना मास्क के सफर करने पर चलाना काटा जाएगा. DMRC की तरफ से दिल्ली मेट्रो में बिना मास्क के सफर करने पर 2022 रूपये जुर्माना लिया जाएगा. इतना ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन की मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपये जर्माना काटा जाएगा. दिल्ली के साथ-साथ, दिल्ली से जुड़े इलाकों में भी कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है. गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. बीते शुक्रवार को 285 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि इस आंकड़े के साथ अब गुरुग्राम में 1 हजार से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए हैं.

In view of latest guidelines issued by the Authorities on Covid management, DMRC once again advises general public to strictly keep following Covid appropriate behaviour (i.e. wearing of face mask/cover etc) while traveling by Metro. To read more, visit https://t.co/cLPXEvQeeW

