Delhi News: दिल्ली HC केजरीवाल के आवास के लिए आप की याचिका पर 25 अगस्त को करेगा सुनवाई

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर एक याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की , जिसमें केंद्र सरकार को अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

बुधवार को न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले को न्यायालय के शीर्षस्थ बोर्ड में रखते हुए 25 अगस्त को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की. आप का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के दिशानिर्देशों के तहत, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में एक सरकारी आवास का हकदार है. बशर्ते कि उनके पास न तो कोई घर हो और न ही उन्हें किसी अन्य आधिकारिक क्षमता में आवंटित किया गया हो.

वकील ने कहा कि सभी पूर्व शर्तें पूरी हो चुकी हैं. एक राष्ट्रीय संयोजक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है. हम केंद्र में स्थित आवास का अनुरोध कर रहे हैं. उन्होंने अदालत को बताया कि आप ने पिछले साल 20 सितंबर को अधिकारियों को पहली बार पत्र लिखा था, उसके बाद एक रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि पिछली पीठ ने पार्टी कार्यालय के लिए जगह की कमी होने पर उसे अनुमति दे दी थी, और वर्तमान अनुरोध आवासीय परिसर के लिए है. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था. तब से, वह मंडी हाउस के पास एक अन्य पार्टी सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं.