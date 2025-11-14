दिल्ली का मिनी बिहार.. जहां से भर-भर के वोट डालने पहुंचे थे लोग

Mini Bihar Delhi: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 243 सीटों पर गिनती चल रही है. ऐसे में आज हम दिल्ली के मिनी बिहार के बारे में बताएंगे. दिल्ली का पूर्वी हिस्सा, जिसे आमतौर पर मिनी बिहार कहा जाता है. हाल ही के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. यहां रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लाखों प्रवासी न सिर्फ दिल्ली की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं, बल्कि अपने मूल राज्य बिहार की राजनीति पर भी निर्णायक असर डालते हैं.

पूर्वी दिल्ली जिला, जिसमें शाहदरा, गांधी नगर, दिलशाद गार्डन, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार और वसुंधरा एंक्लेव जैसे इलाके शामिल हैं. वह पिछले कई दशकों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. अनुमान है कि केवल पूर्वी दिल्ली में ही 20 से 30 लाख बिहारी मूल के लोग रहते हैं. यहां की गलियों, बाजारों, भाषा और संस्कृति में बिहार की झलक साफ दिखाई देती है. छठ पूजा के दौरान यमुना के किनारे विशाल आयोजन, भोजपुरी संगीत की धुनें, बिहार का खाना और प्रवासी समुदाय की रोजमर्रा की बोली, सब कुछ मिलकर इस क्षेत्र को मिनी बिहार बना देता है.

2025 के बिहार चुनावों ने इस इलाके की खासियत को फिर से उजागर किया. चुनाव के दोनों चरणों 6 और 12 नवंबर के दौरान दिल्ली, खासकर पूर्वी दिल्ली से हजारों प्रवासी अपने गांव लौटे. कई विशेष ट्रेनें चलाई गईं और नई हाईवे कनेक्टिविटी ने यात्रा को पहले की तुलना में आसान बना दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार दिल्ली-एनसीआर से करीब 5 से 7 लाख लोग बिहार वोट डालने पहुंचे. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें लोग रिक्शा, ट्रैक्टर, यहां तक कि भैंस पर बैठकर बूथ की तरफ जाते दिखे.

बिहार के राजनीतिक दलों ने भी इस मौके को समझा. NDA और महागठबंधन दोनों ने पूर्वी दिल्ली में कैंप लगाए, ताकि प्रवासी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की जा सके. क्योंकि बिहार के कई जिलों जैसे गोपालगंज, सीवान, सारण, मधुबनी और दरभंगा से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या वर्षभर दिल्ली में रहती है. इस बार हुई रिकॉर्ड 66.90% मतदान दर में प्रवासी वोटरों का बड़ा योगदान रहा. पूर्वी दिल्ली सिर्फ राजनीति के कारण ही खास नहीं है. यहां की अर्थव्यवस्था में भी प्रवासी समुदाय का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. दिल्ली में निर्माण कार्य, ट्रांसपोर्ट, छोटे व्यापार, होटल-ढाबा और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों का बड़ा हिस्सा बिहार से आता है. कई परिवार पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ें बिहार में ही मानते हैं. इनकी सांस्कृतिक पहचान इतनी मजबूत है कि त्योहारों के दौरान पूरा इलाका बिहार जैसा दिखने लगता है.