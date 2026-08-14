दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ और वातावरण में बनी नमी के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के इलाकों में भी बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है. प्रशासन ने जलभराव वाले रास्तों, अंडरपास और निचले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारी बारिश की स्थिति में ट्रैफिक प्रभावित होने और दृश्यता कम होने की संभावना भी रहती है.