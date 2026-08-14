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दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा, जानें ताजा अपडेट

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मानसून सक्रिय होने से मौसम सुहाना हो गया है, वहीं लगातार बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है. जबकि मौसम विभाग ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बादलों के साथ बारिश की संभावना जताई है, आइए विस्तार से जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल.

Written ByHarshit Singh
Published: Aug 14, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:23 PM IST
दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा, जानें ताजा अपडेट
Image Credit: demo Ai Photo

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Harshit Singh

Harshit Singh

जी न्यूज में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीतिक खबरें लिखने के अलावा क्राइम और हाइपर लोकल की खबरें बनाते हैं.

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