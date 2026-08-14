दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों में जलभराव का खतरा, जानें ताजा अपडेट

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Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को बारिश का दौर जारी रहेगा है. मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.
दिल्ली में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ और वातावरण में बनी नमी के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के इलाकों में भी बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है. प्रशासन ने जलभराव वाले रास्तों, अंडरपास और निचले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारी बारिश की स्थिति में ट्रैफिक प्रभावित होने और दृश्यता कम होने की संभावना भी रहती है.
निचले इलाकों में जलभराव का खतरा
लगातार बारिश होने पर दिल्ली-एनसीआर के निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है. सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें और बाहर निकलने से पहले मौसम तथा ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें.
फरीदाबाद में बारिश से बढ़ी परेशानी
फरीदाबाद में शुक्रवार दोपहर बारिश शुरू होने के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया. ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में पानी भरने के कारण इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा. इसके बाद नीलम और बड़खल रेलवे पुल की ओर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के दौरान कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. जलभराव वाले स्थानों पर सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन बिजली बंद की गई. इससे स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ गई.
20 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में 14 अगस्त को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है. आज मध्यम बारिश की संभावना है. 15 से 20 अगस्त के बीच भी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है.
नोएडा और गाजियाबाद में मौसम
नोएडा और गाजियाबाद में 14 अगस्त को बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दोनों शहरों में आज भारी बारिश और आंधी-बिजली को लेकर चेतावनी दी गई है. इसके बाद अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.
दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए, दिल्ली-NCR के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें, पानी भरे इलाकों से बचें और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र रखें. आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.