Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2983553
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर

खुशखबरी, नॉलेज पार्क-1 और 2 को जोड़ने के लिए बनेगा नया पुल, खत्म होगा जाम

Traffic Management: अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित पुल चार लेन का होगा और इसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि परियोजना का पूरा खर्च ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।.परी चौक पर बढ़ते ट्रैफिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है. 

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

खुशखबरी, नॉलेज पार्क-1 और 2 को जोड़ने के लिए बनेगा नया पुल, खत्म होगा जाम

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के नॉलेज पार्क-1 और नॉलेज पार्क-2 को सीधे जोड़ने के लिए तुगलपुर के पास हवालिया नाला पर नया पुल बनाने की योजना तैयार की है. इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और संस्थानों के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित पुल चार लेन का होगा और इसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि परियोजना का पूरा खर्च ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।.परी चौक पर बढ़ते ट्रैफिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है. प्राधिकरण ने पहले ही आईआईटी से सर्वे और तकनीकी जांच का कार्य पूरा करा लिया है. योजना के अनुसार, नॉलेज पार्क-1 में स्थित पुलिस थाने के सामने से निकलने वाली सड़क को इंडिया एक्सपो मार्ट के पास लोहिया पार्क के बराबर से होकर गुजरने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा. इस कनेक्टिविटी के लिए हवालिया नाला पर पुल बनाया जाएगा, साथ ही दोनों ओर सड़क का विस्तार भी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रिहायशी इलाके के प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी मान्यता

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों का कहना है कि पुल बनने के बाद सूरजपुर-कासना मार्ग से होकर आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यह नया मार्ग कैलाश अस्पताल, प्रियदर्शनी कॉलेज और विश्व भारती स्कूल के पास से नॉलेज पार्क-2 तक सीधा कनेक्शन देगा. इसका सबसे बड़ा लाभ इंडिया एक्सपो मार्ट को मिलेगा, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं. प्रस्तावित पुल की लंबाई लगभग 85 मीटर होगी. वर्तमान में नॉलेज पार्क-1 से 2 तक जाने के लिए लोगों को जगत फार्म, ईशान कॉलेज और एलजी चौक के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. भारी वाहनों को भी इन मार्गों पर कठिनाई होती है. नया पुल बनने से यह दूरी काफी कम हो जाएगी और यात्रियों को सुगम मार्ग मिलेगा.

इसके अलावा, प्राधिकरण ने सेक्टर पी-3 गोलचक्कर के पास हवालिया नाला पर बने पुराने पाइप पुल को भी बदलने का निर्णय लिया है. इसकी जगह अब तीन लेन का नया आरसीसी पुल बनाया जाएगा. प्रस्तावित पुल की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर होगी, जबकि इसकी ऊंचाई भी करीब तीन मीटर बढ़ाई जाएगी ताकि यह पी-3 से ओमेगा-1 की ओर बने दूसरे पुल के बराबर हो सके.

TAGS

Greater NoidaKnowledge Parknew bridge