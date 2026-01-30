Advertisement
Delhi News Today Live Updates: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने DJB ऑफिसों का अचानक इंस्पेक्शन किया. उन्होंने अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और कामकाज के तरीकों की जांच की. मंत्री ने कहा कि जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. जवाबदेही को मजबूत करने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के मकसद से, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने गुरुवार को DJB के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. 

 

Delhi Breaking News Live: दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन
Page Title: जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के ऑफिसों का अचानक इंस्पेक्शन किया और डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और कामकाज के तरीकों की जांच की. जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि सरकारी ऑफिसों को अनुशासन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए. ड्यूटी या सुपरविजन में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

30 January 2026
07:54 AM

नोएडा स्थित बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत में नोएडा के सेक्टर-119 स्थित एक प्रोजेक्ट के लिए घर खरीदारों से एकत्र किए गए 126 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी बिल्डर के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की. ​​एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

07:29 AM

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर
Delhi Metro: राजधानी दिल्ली में मेट्रो विस्तार की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. फेज 5A को मंजूरी मिलने के बाद, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा. इस ट्रिपल इंटरचेंज से लगभग दो लाख यात्रियों के साथ-साथ लगभग 60,000 सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा. DMRC ने बताया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन अभी येलो लाइन और वायलेट लाइन मेट्रो लाइनों के लिए इंटरचेंज के रूप में काम करता है. 

 

06:30 AM

दिल्ली में तीन दिन होगी लगातार बारिश

Delhi NCR Weather: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम करवट लेगा. दिल्ली एनसीआर के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में तीन दिन लगातार बारिश होगी, जिस वजह से तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ जाएगी. कई जगहों पर घना कोहरा देखने को भी मिलेगा. वहीं, बारिश के साथ कई जगहों पर अंधेरा छा जाएगा.

