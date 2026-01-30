Delhi Breaking News Live: दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन

Page Title: जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के ऑफिसों का अचानक इंस्पेक्शन किया और डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और कामकाज के तरीकों की जांच की. जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि सरकारी ऑफिसों को अनुशासन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए. ड्यूटी या सुपरविजन में किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

