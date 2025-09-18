DU Chunav LIVE: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के बीच हंसराज कॉलेज में हंगामा, रोक दिया गया मतदान

DUSU Election LIVE: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान शुरू हो गया है. इस बार 52 कॉलेज और केंद्रों में करीब 2.8 लाख छात्र वोट डालने के पात्र हैं. सुबह 8:30 बजे से पहला चरण शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. दूसरा चरण शाम 3 बजे से रात 7:30 बजे तक चलेगा. सेंट्रल पैनल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और कॉलेज काउंसलर पदों के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा है. इस बार सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव की मतगणना 19 सितंबर को कन्वेंशन सेंटर में होगी और नतीजे देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतदान के लिए तगड़े इंतजाम किए हैं.

डीयू चुनाव के पल-पल और ताजा अपडेट्स के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें..

