DU Chunav LIVE: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के बीच हंसराज कॉलेज में हंगामा, रोक दिया गया मतदान

DUSU Elections 2025 LIVE: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए सुबह 8:30 बजे से पहला चरण शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. दूसरा चरण शाम 3 बजे से रात 7:30 बजे तक चलेगा. इस बार सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. डीयू चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें..

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:19 PM IST

DUSU Election LIVE: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान शुरू हो गया है. इस बार 52 कॉलेज और केंद्रों में करीब 2.8 लाख छात्र वोट डालने के पात्र हैं. सुबह 8:30 बजे से पहला चरण शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. दूसरा चरण शाम 3 बजे से रात 7:30 बजे तक चलेगा. सेंट्रल पैनल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और कॉलेज काउंसलर पदों के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा है. इस बार सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव की मतगणना 19 सितंबर को कन्वेंशन सेंटर में होगी और नतीजे देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतदान के लिए तगड़े इंतजाम किए हैं.
डीयू चुनाव के पल-पल और ताजा अपडेट्स के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें..

18 September 2025
13:10 PM

DU Election Live: चुनाव के बीच हंसराज कॉलेज में हंगामा, रोक दिया गया मतदान

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव मतदान के बीच हंसराज कॉलेज में हंगामा मच गया. इसके चलते मतदान प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं के बीच हलकी झड़प हो गई है. कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल नॉर्थ कैंपस का माहौल गरम है. एनएसयूआई ने ईवीएम में छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं.

13:01 PM

Live DU Elections: तो क्या हाईकोर्ट की सख्ती से छात्रों का जोश ठंडा? कई जगह खाली पड़े बूथ.. कैंपस में कड़ी सुरक्षा

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में फिलहाल मतदान जारी है मगर इस बार हाईकोर्ट के आदेशों के चलते सख्ती दिख रही है. जिससे छात्रों का उत्साह कम नजर आ रहा है. श्याम लाल कॉलेज समेत कई जगहों पर बूथ खाली पड़े हैं. कॉलेज गेट पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है और आईडी चेकिंग के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है. मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है.

12:05 PM

Live DUSU Elections: एनएसयूआई का आरोप- EVM से हो रही छेड़छाड़

मतदान के बीच ही कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि ABVP, DU प्रशासन के साथ मिलकर EVM से छेड़छाड़ कर रही है. जगह-जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि EVM पर नीली इंक से ABVP के कैंडिडेट का नाम हाइलाइट किया जा रहा है और छात्रों को डराने-धमकाने की कोशिश हो रही है. जगह-जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि EVM पर नीली इंक से ABVP के कैंडिडेट का नाम हाइलाइट किया जा रहा है और छात्रों को डराने-धमकाने की कोशिश हो रही है.

11:20 AM

DU Elections LIVE: 52 पोलिंग स्टेशन, 711 ईवीएम, कड़ी सुरक्षा और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए इस बार 52 पोलिंग स्टेशन और 711 ईवीएम लगाई गई हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि दिव्यांग छात्रों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं. नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत सभी कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बल की तैनाती के साथ बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. मतगणना स्थल की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है.

10:45 AM

DU LIVE Voting: एनएसयूआई अध्यक्ष पद प्रत्याशी जोसलीन चौधरी बोलीं सुरक्षित कैंपस, पीरियड लीव और हॉस्टल सुविधाएं होंगी हमारी प्राथमिकता

डूसू चुनाव में एनएसयूआई की अध्यक्ष पद उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी ने भरोसा जताया कि इस बार संगठन चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि महिला प्रत्याशी होने के नाते उनकी प्राथमिकताओं में छात्राओं के लिए सुरक्षित कैंपस, हर सेमेस्टर में 12 दिन की पीरियड लीव, अधिक महिला-पुरुष गार्ड, सुरक्षा वैन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था शामिल है. साथ ही, उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहरी लोगों की एंट्री रोकना और हॉस्टल की समस्याओं का समाधान करना भी उनका अहम मुद्दा रहेगा.

10:35 AM

डूसू चुनाव LIVE.. एबीवीपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी आर्यन मान बोले हम 4-0 से जीतेंगे क्योंकि लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं

इन सबके बीच एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और लाइब्रेरी साइंस के छात्र आर्यन मान ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि संगठन इस बार 4-0 की जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि एबीवीपी हर साल लगातार छात्रों के बीच जमीनी स्तर पर काम करती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

10:25 AM

Live DUSU चुनाव: ABVP उम्मीदवार बोले गर्ल्स कॉलेज में वाई-फाई और गायनोकोलॉजिस्ट की है सबसे बड़ी जरूरत

मतदान के बीच बात करते हुए डूसू चुनाव में एबीवीपी से सचिव पद के उम्मीदवार कुणाल चौधरी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई गर्ल्स कॉलेजों में अब तक वाई-फाई की सुविधा नहीं है और इंटरनेट बंद होने पर छात्राओं के लिए संपर्क करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने प्रशासन से विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गायनोकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है.

10:10 AM

Live डूसू चुनाव: बेहतर कॉलेज, बेहतर साउथ कैंपस, बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांग

साउथ कैंपस के राम लाल कॉलेज के बाहर छात्रों ने कहा कि वोट कभी लालच, तो कभी काम के आधार पर मिलते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बेहतर कॉलेज सुविधाओं, बेहतर साउथ कैंपस और समग्र रूप से बेहतर दिल्ली यूनिवर्सिटी से है. 

10:00 AM

DUSU Chunav Live: मैदान में सभी उम्मीदवारों की सूची ये है 

अध्यक्ष पद
अंजलि (आइसा-एसएफआई)
अनुज कुमार (निर्दलीय)
आर्यन मान (एबीवीपी)
दिव्यांशु सिंह यादव (निर्दलीय)
जोसलीन चौधरी (एनएसयूआई)
राहुल कुमार (निर्दलीय)
उमांशी (निर्दलीय)
योगेश मीना (दिशा)
अभिषेक कुमार (निर्दलीय)

उपाध्यक्ष पद
गोविंद तंवर (एबीवीपी)
राहुल झांसला (एनएसयूआई)
सोहन कुमार (आइसा-एसएफआई)

सचिव पद
अभिनंदना (आइसा-एसएफआई)
कबीर (एनएसयूआई)
कुणाल चौधरी (एबीवीपी)
मोहित (निर्दलीय)

संयुक्त सचिव पद
अभिषेक कुमार (आइसा-एसएफआई)
अक्षिता (इनसो)
अमिलिया एन वर्गीस (निर्दलीय)
दीपिका झा (एबीवीपी)
लवकुश भदाना (एनएसयूआई)

09:35 AM

DU election live voting: मतदान के लिए इन छात्रों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य 

योग्य छात्र कॉलेज आईडी कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं. प्रथम वर्ष के वे छात्र जिनके पास अभी आईडी कार्ड नहीं हैं वे फीस की रसीद और किसी वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से वोट डाल सकते हैं. बाकी वर्षों के छात्रों के लिए कॉलेज आईडी कार्ड अनिवार्य है.

09:25 AM

DU Chunav LIVE: डीयू प्रशासन ने मतदान के लिए किए हैं तगड़े इंतजाम

मतदान की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं. सभी ईवीएम और बैलेट बॉक्स मतदान समाप्त होने के बाद सुरक्षित रूप से चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे. मतगणना प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी. वरिष्ठ प्रोफेसरों और प्राचार्यों ने छात्रों से अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है.

09:00 AM

EVM के लिए 195 बूथ, बैलेट पेपर के लिए 780 बूथ

कैंपस में ईवीएम से मतदान के लिए 195 पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर के लिए 780 बूथ बनाए गए हैं. लगभग 700 ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है. हर कॉलेज में छात्रों की संख्या के हिसाब से ईवीएम उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष बूथ और कुछ कॉलेजों में छात्राओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं.

08:45 AM

LIVE DU Elections: 52 कॉलेज-2.8 लाख वोटर्स, मैदान में 21 उम्मीदवार

इस बार 52 कॉलेज और केंद्रों में करीब 2.8 लाख छात्र वोट डालने के पात्र हैं. इस बार सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव की मतगणना 19 सितंबर को कन्वेंशन सेंटर में होगी और नतीजे देर शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतदान के लिए तगड़े इंतजाम किए हैं.

08:30 AM

LIVE डीयू चुनाव के लिए मतदान शुरू, दो चरणों में पड़ेंगे वोट

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान शुरू हो गया है. इस बार 52 कॉलेज और केंद्रों में करीब 2.8 लाख छात्र वोट डालने के पात्र हैं. सुबह 8:30 बजे से पहला चरण शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. दूसरा चरण शाम 3 बजे से रात 7:30 बजे तक चलेगा.

