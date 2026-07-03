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Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में मानसून की एंट्री, होगी बारिश ही बारिश, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने पूरी शान के साथ राजधानी में अपनी दस्तक दे दी है. मॉनसून के आते ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस और तपिश से बड़ी राहत मिली. हालांकि, इस साल मॉनसून अपने तय समय यानी 27 जून के मुकाबले पांच दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है.

Written ByDeepak Yadav
Published: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:32 AM IST
Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में मानसून की एंट्री, होगी बारिश ही बारिश, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

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Deepak Yadav

Deepak Yadav

Zee Delhi NCR Haryana में  Sub Editor के रूप में कार्यरत. मैंने अपने करियर की शुरुआत Zee मीडिया से ही की थी. करीब 2 साल से अधिक समय मैं इसी चैनल में बीता चुका हूं. खेल (क्रिकेट) क्राइम, हाइपर लोकल और मौसम की खबर पर अच्छी पकड़ है

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