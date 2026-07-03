Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में मानसून की एंट्री, होगी बारिश ही बारिश, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

वीकेंड का सुहाना पूर्वानुमान

अगर आप वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने का मन बना रहे हैं, तो मौसम आपके पक्ष में रहने वाला है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा. सुबह की ताजी हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने शहर से लू का असर पूरी तरह खत्म कर दिया है. अनुमान है कि 8 जुलाई तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा और आने वाले 48 घंटों में पारे में दो से तीन डिग्री की और गिरावट दर्ज की जाएगी. बारिश की वजह से थोड़ी उमस जरूर महसूस हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब वह झुलसाने वाली भीषण गर्मी दोबारा वापस नहीं लौटेगी.