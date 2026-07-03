Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में मानसून की एंट्री, होगी बारिश ही बारिश, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

राज्य चुनें
Delhi NCR Weather: दिल्लीवासियों का भीषण गर्मी से जुड़ा लंबा इंतजार आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गया. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने पूरी शान के साथ राजधानी में अपनी दस्तक दे दी है. मॉनसून के आते ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस और तपिश से बड़ी राहत मिली. हालांकि, इस साल मॉनसून अपने तय समय यानी 27 जून के मुकाबले पांच दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है. मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2021 के बाद यह पहला मौका है जब मॉनसून ने जुलाई के महीने में राजधानी में प्रवेश किया है. इससे पहले 2021 में मॉनसून काफी देरी से 13 जुलाई को आया था.
पारे में भारी गिरावट और येलो अलर्ट
बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली के तापमान में एक बड़ी और सुकून देने वाली गिरावट ला दी है. गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान महज 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 4.4 डिग्री कम है. वहीं, रात का न्यूनतम तापमान भी लुढ़ककर 22.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. दिनभर हवा में नमी का अधिकतम स्तर 95 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 61 प्रतिशत के आसपास बना रहा. मौसम के इस सुहावने लेकिन बदलते मिजाज को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है.
वीकेंड का सुहाना पूर्वानुमान
अगर आप वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने का मन बना रहे हैं, तो मौसम आपके पक्ष में रहने वाला है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा. सुबह की ताजी हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने शहर से लू का असर पूरी तरह खत्म कर दिया है. अनुमान है कि 8 जुलाई तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा और आने वाले 48 घंटों में पारे में दो से तीन डिग्री की और गिरावट दर्ज की जाएगी. बारिश की वजह से थोड़ी उमस जरूर महसूस हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब वह झुलसाने वाली भीषण गर्मी दोबारा वापस नहीं लौटेगी.
देश के अन्य राज्यों में मॉनसून की स्थिति
दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत के मुताबिक, इस समय पंजाब से लेकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक एक मौसमी कम दबाव का क्षेत्र (Trough) बना हुआ है. इस अनुकूल मौसमी स्थिति के कारण मॉनसून अब तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है.