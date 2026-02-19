नमो भारत ट्रेन और दिल्ली-मेरठ मेट्रो में इन पर रहेंगी पाबंदी, इस दिन PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Delhi News: दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने नमो भारत एक्सप्रेस (RRTS) और उससे जुड़ी मेरठ मेट्रो में कुत्तों, बिल्लियों या किसी भी दूसरे पालतू जानवर को पूरी तरह से बैन कर दिया है. यह फैसला पैसेंजर की सेफ्टी, सुविधा और स्टेशनों और ट्रेनों की साफ-सफाई बनाए रखने के लिए लिया गया है. NCRTC ने मेन एंट्रेंस, टिकट काउंटर और दूसरी जगहों पर साफ नोटिस लगाकर पैसेंजर को पालतू जानवर अंदर न लाने की चेतावनी दी है.

क्या हैं NCRTC का अधिकारीयों का कहना?

NCRTC अधिकारियों के मुताबिक, रश आवर में पालतू जानवर दूसरे पैसेंजर को परेशानी, एलर्जी या डर पैदा कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी मच जाती है. बहुत से लोगों को जानवरों से एलर्जी होती है या वे उनसे डरते हैं. इसलिए, सेफ्टी को सबसे पहले रखते हुए यह सख्त नियम लागू किया गया है. सिक्योरिटी वाले चेकपॉइंट पर पालतू जानवरों वाले पैसेंजर को रोकेंगे. इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

इन चीजों पर रहेगी रोक

ट्रेनों और स्टेशनों पर जिन चीजों पर रोक है, उनकी लिस्ट में पालतू जानवर, नुकीली चीजें, औजार, खतरनाक केमिकल, हथियार, विस्फोटक, आग पकड़ने वाली चीजें और आपत्तिजनक चीजें शामिल हैं. NCRTC इस बात पर जोर देता है कि यात्रा सभी के लिए सुरक्षित, साफ और आरामदायक हो.

प्रधानमंत्री RRTS कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत RRTS कॉरिडोर के बाकी हिस्सों का उद्घाटन करेंगे. यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर सराय काले खां (दिल्ली) से मोदीपुरम (मेरठ) तक जाएगा. इस कॉरिडोर के 55 किलोमीटर (11 स्टेशन) पहले से ही चालू हैं. बाकी हिस्सों में दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मेरठ में मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर शामिल हैं. उद्घाटन के साथ ही पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो जाएगा,

दिल्ली और मेरठ के बीच सिर्फ एक घंटे का सफर

23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो (13 स्टेशन) का भी उद्घाटन किया जाएगा. मेरठ मेट्रो नमो भारत RRTS के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर सिर्फ एक घंटे में हो जाएगा. मुख्य स्टेशनों में सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, गुलधर, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ और दूसरे स्टेशन शामिल हैं.

NCR इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी

यह प्रोजेक्ट NCR इलाके में कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आस-पास के इलाकों के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और समय पर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा. NCRTC ने यात्रियों से आसान यात्रा के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है. उद्घाटन के बाद भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए पालतू जानवरों को घर पर ही छोड़ना सबसे अच्छा है.