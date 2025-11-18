Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana3009272
Zee Delhi-NCR-Haryanaदिल्ली/एनसीआर

खादर में युवक की हत्या, महिला के वेश में घूमकर राहगीरों को जाल में फंसाते थे आरोपी

Delhi Crime News: यमुना खादर क्षेत्र में 10 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की गुत्थी को न्यू उस्मानपुर पुलिस ने सुलझा लिया है. डीसीपी के अनुसार, इंस्पेक्टर राजेंद्र कसाना की निगरानी में एसआई उदित जैन और एचसी लोकेंदर की टीम लगातार मौके का निरीक्षण कर रही थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:05 PM IST

Trending Photos

खादर में युवक की हत्या, महिला के वेश में घूमकर राहगीरों को जाल में फंसाते थे आरोपी

Delhi News: पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्र में 10 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की गुत्थी को न्यू उस्मानपुर पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस में दो आरोपियों को अपनी गिरफ्त में े लिया है. यह दोनों आरोपी हत्या में शामिल  थे. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी महिला का भेष धरकर बाहर निकते थे और राहगीरों को जाल में फंसाते थे. जब राहगिर इस बात का विरोध करते थे तो आरोपी उनपर चाकू से हमा कर देते थे., जिससे राहगिर या तो घायल हो जाते थे या उनकी मौके पर मौत हो जाती थी. बता दें कि इ तरह से ही उन्होंने खादर के सुनसान हिस्से में युवक की हत्या की थी. 

कैसे की हत्या?
जिला डीसीपी के अनुसार, इंस्पेक्टर राजेंद्र कसाना की निगरानी में एसआई उदित जैन और एचसी लोकेंदर की टीम लगातार मौके का निरीक्षण कर रही थी. सुरागों की कड़ी जोड़ी जा रही थी. तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पहले आरोपी उनीब अहमद को पकड़ा. पूछताछ में उसने कबूला कि वह अपने साथी के साथ रात के समय महिला की तरह तैयार होकर खादर इलाके में घूमता था. किसी राहगीर के रुकते ही दोनों उसे अंदर के जंगल वाले क्षेत्र में ले जाते थे. जब मृतक ने प्रतिरोध किया तो उस पर बटनदार चाकू से हमला किया गया.

ये भी पढ़ें- Ghaziabad में बड़ा हादसा, फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौ

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही है जांच? 
उनीब की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी बंटी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया. दोनों आरोपी गढ़ी मेंडू के रहने वाले हैं और पहले भी राहगीरों को इसी तरीके से निशाना बना चुके हैं. पुलिस अब इनकी आपराधिक गतिविधियों की पूरी पड़ताल कर रही है. आगे की जांच जारी है.

दिल्ली एनसीआर की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Delhi-NCR News in Hindi और पाएं Delhi-NCR latest News in Hindi हर पल की जानकारी । दिल्ली एनसीआर की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Delhi NewsDelhi crime newscrime news