नताशा से शादी के डेढ़ साल बाद ही वरुण धवन बोले- सब कुछ बदल गया है, एक फोटो शेयर कर मांगी Blessings

नई दिल्ली : अगर आप पारिवारिक फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है. फिल्म जुग-जुग जियो 24 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है. आज धर्मा प्रोडक्शंस ने अपने ट्विटर पर फिल्म के चार पोस्टर रिलीज किए. फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर, मनीष पॉल और प्राजक्ता कोहली मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

Come back to the theatres with your family, to celebrate FAMILY with #JugJuggJeeyo.

Be a part of this reunion filled with surprises, all on 24th June in cinemas near you!

___@karanjohar @apoorvamehta18 @AndhareAjit @AnilKapoor #NeetuKapoor @Varun_dvn @advani_kiara pic.twitter.com/3P1jubmwJD

